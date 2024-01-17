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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في  عدة طرق بسبب الضباب.وذكرت اليوم، عبر تنبيه في حسابها على منصة "إكس" أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات (الفاية ).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( سويحان - مدينة زايد العسكرية).وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( سويحان - العجبان). كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( سويحان - الساد).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق ( الجبيب- الفوعة ).

كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (العراد - الوقن).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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