الامارات | أحمد بن محمد: دبي تملك مخزون من الخبرات المتراكمة وطموحاتنا ستبقى دوماً بلا حدود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بمشاركة أكثر من 2700 من مدراء المشاريع من مختلف دول العالم لمناقشة التوجهات المستقبلية والاستدامة وتوظيف التكنولوجيا وأحدث الممارسات في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع الضخمة.

وأكد سموه عبر منصة "إكس" أن "التحولات المتسارعة تفرض قواعد جديدة في إدارة المشاريع وتنفيذها ودبي تملك مخزون من الخبرات المتراكمة في تنفيذ المشاريع التي تواصل بها إبهار العالم، وطموحاتنا ستبقى دوماً بلا حدود".