تحديث بيانات 6 آلاف مزرعة مستفيدة من خفض «تعرفة الكهرباء»

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أبوظبي)

أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أن الوحدات التنظيمية المختصة بالشركة على المستويين العملياتي والإجرائي انتهت من تحديث بيانات ما يقارب 6 آلاف مزرعة من أصل 9 آلاف مزرعة شملتها أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخفض سعر تعرفة الكهرباء لمزارع المواطنين في المناطق الشمالية، التي تم تطبيقها اعتباراً من يناير الحالي.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: إن 3 آلاف مزرعة تقريباً لا تزال الشركة تتواصل مع أصحابها المواطنين، من أجل استكمال إجراءات تحديث البيانات، لافتاً إلى أن الشركة حريصة على أن يستفيد جميع أصحاب المزارع من الدعم الذي أمر به صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي ستخفف عنهم الكثير من الأعباء المادية، كانوا يتحملونها في السابق. وأضاف، أن سعر الكيلوواط أصبح 7.5 فلس فقط، بدلاً من 28 و33 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، لافتاً إلى أن معظم المزارعين سيلاحظون فرقاً في فاتورة الكهرباء، مما سيشجع على زيادة محاصيلهم وإنتاجهم، وسد حاجة الأسواق المحلية من الأغذية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أنه تم إدراج 9 آلاف مزرعة تقع تحت إشراف خدمات الشركة، وتم تحديث بيانات ما يقارب 6 آلاف مزرعة، فيما لا تزال فرق العمل تعمل على التواصل مع بقية أصحاب المزارع عبر قنواتها المختلفة ومراكز الخدمة في مختلف المناطق، من أجل استكمال الإجراءات، مؤكداً على أهمية قيام أصحاب المزارع بتحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من الدعم، كما أنه يجب عليهم دمج جميع العدادات، التي تخدم مزرعة واحدة في حساب واحد، باعتبار أنه لا يمكن اعتماد التعرفة المدعومة لأكثر من حساب على نفس المزرعة.

وأشار المهندس يوسف آل علي إلى أن الدعم يقتصر على الحسابات المسجلة قبل صدور القرار، ولا يشمل توصيلات المزارع الجديدة، كما أنه يقتصر على مزرعة واحدة فقط من المزارع المسجلة باسم مالك واحد، سواء أكانت للغرض الشخصي أم كانت ضمن مبادرات الأمن الغذائي.

اشتراطات

لفت إلى أن اشتراطات استحقاق الدعم، يجب ألا تكون المزرعة مصنفة تحت فئة «تجاري» أو يتم استخدامها للأغراض التجارية، وألا يكون المالك يتلقى دعماً آخر من إحدى الجهات المحلية، كما أنه يمكن للمالك التعرف على الدعم المخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري، ويمكن تسجيل المزارع المستحقة للدعم بعد التأكد من استيفاء الشروط المقررة، عن طريق منافذ الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.