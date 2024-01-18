الامارات | هل الوعد بزيادة الراتب يعتبر استحقاقا قانونيا للموظف؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه : عند توقيعي لعقد العمل في جهة خاصة، وعدني صاحب العمل بأنه سوف يزيد راتبي لاحقا ، كما وعد أنه سيمنحني مقابلا ماديا لـ "الأوفر تايم"، من دون اثبات ذلك في عقد العمل، وحتى هذه اللحظة وبعد مرور خمس سنوات، لم يتحقق شيئا من هذه الوعود.

فهل لي الحق قانونا في المطالبة بزيادة الراتب ومقابل العمل للساعات الإضافية؟



الإجابة :

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الحقوق القانونية فيما يتعلق بزيادة الراتب حسب ما يكون ثابتاً بعقد العمل، لأن عرض العمل ينتهي أثره بإبرام عقد العمل والتوقيع عليه، والمفروض أن القارئ وقع على أكثر من عقد عمل خلال فترة الخمس سنوات الماضية خلال مدة خدمته لدى جهة العمل ومع ذلك لم تضمن أي من تلك العقود زيادة الراتب، لكنه وقع عليها، وبالتالي تكون العبرة في قيمة الراتب بما هو ثابت بالعقد أما زيادة الراتب فيمكن للقارئ المطالبة بها بشكل ودي خلال سريان العقد وعند تجديد العقد له أن يتمسك بزيادة الراتب ولا يوقع إلا إذا تم اثبات تلك الزيادة، ولكن حال الرفض يكون بين أمرين اما عدم التجديد وترك العمل أو التجديد بنفس الراتب.

وأما عن بدل ساعات العمل الاضافية فلك الحق في المطالبة به إذا أثبت تكليفك بالعمل في غير أوقات العمل المحددة وأيام العطلات والأجازات سواء الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، وأنك قمت بالفعل بالعمل في تلك الأوقات مع تحديد عدد الساعات وأيام العطلات التي قمت بالعمل فيها لتحديد قيمة البدل عنها



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