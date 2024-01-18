الامارات | محمد بن راشد يزور منتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" في دبي.

ويعتبر منتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" في دبي، المنشأة الفندقية الأحدث في الإمارة، وعلى مقربة من عدد من المعالم الرئيسية للمدينة مثل مركز دبي التجاري العالمي وبرواز دبي، وغيرها من المعالم.