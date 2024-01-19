الامارات | %93 سعادة المتعاملين مع حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %93 سعادة المتعاملين مع حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الجهات الحكومية في دبي تواصل برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إرساء نموذج ريادي عالمي، بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات الحكومية والابتكار فيها، لإسعاد كل من يعيش على أرضها، لترسيخ موقع دبي، وجهةً مفضلةً للعيش والعمل، حيث جعل سموّه سعادة المجتمع بكل فئاته هدفاً وغاية، تتضافر في تحقيقها الجهود.

جاء ذلك لدى اعتماد سموّه نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، ونتائج المتسوّق السرّي اليومي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تكريساً لمبادرة سموّه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات السعادة، لتعزيز ريادة دبي في العمل الحكومي.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكد في عام 2019 أن موعد الإعلان سنوياً عن نتائج الجهات الحكومية في دبي في مجال إسعاد المتعاملين والموظفين سيكون في 18 يناير من كل عام.

وقال: إن «العمل الحكومي بدبي هو النموذج الذي يُحتذى به انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته المستمرة بتوظيف كل الطاقات والإمكانات، لتحقيق سعادة أفراد المجتمع، وكل إنجاز نحققه هو بداية لإنجازات أكبر.. فالتطور المستمر هو نهجنا المستدام الذي لن نحيد عنه».

وأضاف سموّه: «فخور بفريق عملي في حكومة دبي، وثقتي بهم دائماً كبيرة، ويسعدني ما نسجله من مستويات جديدة من التميز في كل عام لإسعاد الناس، فخدمتهم هي الغاية العليا لعمل الحكومات.. وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده دبي وما تقدمه من خدمات نوعية مبتكرة، لا بديل عن كوادرنا وفرق عملنا المتميزة والمبتكرة التي تتبنى المبادرة والثقافة الإيجابية، وتواكب المتطلبات، وتستبق الاحتياجات، وتحول التحديات إلى فرص، وتصنع الفرق في كفاءة العمل الحكومي».

وأشاد سموّه بالمخرجات التي تم تحقيقها، حيث تجاوزت نتائج جميع الجهات نسبة 90% في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وأثنى سموّه على أداء الجهات الحكومية، وفي مقدمتها تلك التي حققت النسب الأعلى، قائلاً: «اعتمدتُ نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2023، وأعتز بنجاح الجهات الحكومية في دبي في رفع المعدل العام لسعادة المتعاملين مع حكومة دبي إلى 93%».

وهنّأ سموّ ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.7%، وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 96.7%، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة 96.1%.

وأثنى سموّه على أداء الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين، قائلاً: «اعتمدت كذلك نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2023.. كلنا فخر بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجهات الحكومية في دبي كبيئة عمل مفضّلة وجاذبة، حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي 88%».

كما هنّأ سموّه أصحاب المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين، وهم: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنسبة 95.17%، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 94.91%، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بنسبة 94.51%.

وشهدت نتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي اليومي، تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الدراسة بشكلها الجديد، حيث حققت الجهات الحكومية متوسطاً قدره 94.8%، وهي نتيجة تتوافق مع نتيجة دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وتؤكد حرص الجهات الحكومية على اتباع توجيهات القيادة بوضع سعادة المتعاملين على قمة أولوياتها.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجّه عام 2021 بفصل دراسة المتسوق السرّي عن دراسة سعادة المتعاملين، بحيث تكون دراسة مستقلة بذاتها بشكل مستمر، لتحقيق أفضل معايير التطوير والتحسين بشكل مباشر من قبل الجهات الحكومية. ويقيس مؤشر المتسوق السرّي اليومي، مدى جودة الخدمات المقدمة من حكومة دبي، بما يشمل تقييم الإجراءات والخدمات من خلال قنوات عدة هي: مراكز الخدمة، ومراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ويتم تقديم تقرير يومي بنتائج الزيارات لكل جهة حكومية عبر منصة إلكترونية، لأغراض التحسين والتطوير، كما تدخل تقارير الدراسة ضمن تقييم كل جهة في تقييم منظومة التميز الحكومي.

ووجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهات الحكومية في دبي بمواصلة نهج التحسين المستمر، وتطوير الخدمات على النحو الذي يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين، ويرتقي بتجربتهم في مراحلها كافة، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً للعيش والعمل، ويعزز سمعة العمل الحكومي بدبي معياراً عالمياً للكفاءة والابتكار والاستباقية والجاهزية للمستقبل.

وتم إنجاز منصة إلكترونية متطورة موحّدة، لاحتساب وعرض نتائج الدراسات، تمكّن المستخدمين المعتمدين لدى الجهات الحكومية من الاطلاع على النتائج التفصيلية لكل جهة مقارنة بالمتوسط على مستوى حكومة دبي ومقارنة بنتيجة الجهة في العام السابق، مع إمكان استعراض نتائج تفصيلية مصنفة، تساعد الجهة الحكومية على تركيز جهود التطوير والتحسين في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

وشهدت نتائج دراسة سعادة المتعاملين استمرار دمج نتائج مؤشر السعادة اللحظي الذي يُقاس من قبل هيئة دبي الرقمية للخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في مؤشر دراسة سعادة المتعاملين.

وينفّذ «برنامج دبي للتميز الحكومي» الدراسات الثلاث حول نتائج مؤشر دراسة سعادة المتعاملين، ونتائج مؤشر دراسة سعادة الموظفين، ونتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي منذ عام 2004.. وقد حققت المؤشرات على مدى 20 عاماً، نمواً إيجابياً مطرداً عاماً بعد آخر، مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

وقد جرى تطوير الدراسات الثلاث عام 2023 وفق أفضل الممارسات، كما تم تبسيط أسئلة الاستبيانات ومراجعتها مع الجهات الحكومية، للتأكد من ملاءمتها مع طبيعة عمل كل جهة حكومية.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، عبدالله محمد البسطي، أنه برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإن إسعاد الناس يظل المبدأ الأساسي للعمل الحكومي وأولوية ضمن مؤشرات أداء مختلف مكونات الجهاز الحكومي بدبي، وبه أصبحت دبي نموذجاً ريادياً متميزاً على مستوى العالم.

وقال: «أصبح تاريخ 18 يناير من كل عام مناسبة سنوية تترقبها حكومة دبي، لإعلان اعتماد سموّ ولي عهد دبي، نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، وفي هذا العام، ولأول مرة تجاوزت نتائج مؤشر سعادة المتعاملين لجميع الجهات الحكومية بدبي 90% الأمر الذي يؤكد تميز الخدمات الحكومية المقدمة بدبي، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل».

بدوره، أشار المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع النعيمي، إلى أن ما وصلت إليه مؤشرات سعادة المتعاملين، وسعادة الموظفين، والمتسوق السرّي اليومي، هو حصيلة عقدين من التطوير والابتكار المستمرين للأداء الحكومي بمختلف الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف أن التميز الحكومي في دبي تجربة متكاملة تحرص على سعادة المتعاملين والموظفين في مراحلها كافة، وتقوم الدراسات على مؤشرات أداء واضحة، وأدوات تقييم نحرص على تطويرها باستمرار، لتكون نتائجها دقيقة، وتعكس واقع العمل الحكومي والخدمات المقدمة، لمواصلة تحسينها واستكشاف المزيد من طرق الابتكار فيها، فالهدف الأسمى لعملنا هو تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الكفاءة والتكامل والتميز على المستويات كافة.

الفائزون بالمراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين:

- مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

- هيئة كهرباء ومياه دبي.

- مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

الفائزون بالمراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين:

- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي.

- مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

- مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.

حمدان بن محمد:

. دبي تواصل إرساء نموذج ريادي عالمي للارتقاء بالأداء الحكومي لإسعاد كل من يعيش على أرضها.

. فخور بفريق عملي بحكومة دبي الذي يسجل سنوياً مستويات جديدة من التميز في إسعاد الناس وخدمتهم باعتبارها الغاية العليا لعمل الحكومات.

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