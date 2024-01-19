الامارات | «المعاشات» تطلق حملتها التوعوية الأولى للعام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق حملتها التوعوية الأولى للعام الجاري، تحت شعار «اعرف قانونك».

وتهدف الحملة إلى التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023، مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999، الذي لاتزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم الحاليين المشتركين في الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.

وأكدت مديرة مكتب الاتصال الحكومي، الدكتورة ميساء راشد غدير، أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لتوعية للفئات المستهدفة بالقانون، ورفدهم بالمعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي، وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاش تقاعدي.

وقالت إن الوعي بالقوانين التي تطبقها الهيئة ضرورة ملحة لما لها من أثر مباشر في المسار المهني والوظيفي والمعيشي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وصولاً إلى مستحقي المعاش، وهو ما يفرض على المؤمن الإلمام بكل المعلومات المتعلقة بهذه القوانين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنافع التأمينية التي توفرها قوانين المعاشات الاتحادية.

ودعت المستفيدين من القوانين، والمسجلين تحت مظلة الهيئة، إلى متابعة برامج وحملات التوعية التي تنفذها، ويتم نشر مخرجاتها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.

ويترجم إطلاق الهيئة الحملة الأولى لهذا العام، حرصها على التوعية بالقانون الجديد الذي تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضي، وسرى تطبيقه على الملتحقين الجدد بجهات العمل المشمولين لدى الهيئة من تاريخ 31 أكتوبر 2023.

ولفتت الهيئة إلى أهمية عدم خلط الفئات المشمولة بكلا القانونين بين نصوصهما أو نطاق تطبيقهما، حيث لاحظت من خلال التقييم الأولي لتفاعل المتعاملين مع الأخبار المنشورة عن القانون الجديد رقم 7 لسنة 2023، وجود نوع من الخلط وعدم القدرة على التمييز بين القواعد المنظمة لعملية الخضوع والشمول لكلا القانونين، ولذلك فإن الهيئة اختارت لهذه الحملة شعار «اعرف قانونك»، بهدف حث المؤمن عليهم على التحري والبحث والمعرفة بشأن القانون الخاضعين لأحكامه والقواعد والأحكام ذات الصلة به.

وستشمل وسائل التوعية الصادرة عن الحملة، نشر الأخبار الصحافية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الفيديوهات، وتنفيذ ورش العمل التوعوية، والتوعية من خلال البريد الإلكتروني المسجل لجهات العمل لدى الهيئة، وبرامج البث المباشر على «إنستغرام»، وبرامج التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات، وغيرها.

وتحث الهيئة الفئات المستهدفة بالتوعية على التفاعل مع مواد الحملة ومشاركة الهيئة التعليقات والاستفسارات من خلال أي من القنوات الخاصة بها.