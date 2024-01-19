الامارات | «دار البر» تستعد لنُسخة نموذجية من «مشاريع رمضان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جمعية دار البر تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المقبل، عبر الحملة الرمضانية السنوية، للعام الجاري. وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للجمعية، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن الحملة الرمضانية تغطي الإمارات ودولاً عدة، مشيراً إلى أن اللجان المُكلفة بالاستعداد والتحضير للشهر المُبارك تعمل حالياً وفق أعلى وتيرة ممكنة، للتحضير للحملة الخيرية الرمضانية، وتقديم نُسخة جديدة نموذجية من المشاريع والمبادرات الرمضانية هذا العام.

وناشد المهيري المحسنين وأهل الخير والمُتصدقين والمتبرعين المساهمة في دعم حملة وموسم رمضان وعيد الفطر هذا العام، نحو ترجمة وتعزيز أهدافها الإنسانية والخيرية، ومد أيادي العون للفقراء والمحتاجين، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والمادية، خلال الشهر، وشمول أكبر عدد ممكن من المستحقين، في ضوء الضوابط الشرعية والإجراءات القانونية، المُطبقة في الدولة، ومتطلبات ومعايير الحوكمة، التي تحرص «دار البر» على التقيد بها كافة.