الامارات | تعاون بين «زايد الإنسانية» و«مجدي يعقوب لأمراض القلب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، اتفاقية تعاون مع «مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب»، بهدف دعم وتمويل تكاليف عمليات جراحية في أمراض القلب.

وبموجب الاتفاقية، تتكفل المؤسسة بدعم مالي لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، وإجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى القلب، الذين يتلقون العلاج في «مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب».

وقال المدير العام للمؤسسة، محمد عتيق الفلاحي، إن المبادرة تتماشى مع الأهداف الخيرية والإنسانية لمؤسسة زايد الإنسانية.

وتُعد مؤسسة زايد رائدة عالمياً في تنفيذ المشروعات الخيرية والإنسانية، وتبني استراتيجيات لتحسين الخدمات الصحية في دول عدة، من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وإمدادها بالأجهزة الطبية.

وتعتبر المؤسسة الشراكات مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات الطبية جزءاً من رؤيتها، يسهم في تعزيز الهياكل الصحية المحلية.