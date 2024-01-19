الامارات | هل يمكن دفع أتعاب المحاماة بعد انتهاء الدعوى؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه :

لدي قضية مالية، صدر فيها الحكم لصالحي بمبلغ مالي كبير، وقمت بعمل منع سفر ضد المتهم ، وأنا حاليا خارج الدولة منذ خمس سنوات، ولا يوجد لدي اي احد من المعارف أو الأقارب في الامارات حتى يتابع القضية، لكني أقوم بين الحين و الآخر بتفقد سير القضية عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ارجو إفادتي ماذا أفعل حيث لا أستطيع توكيل محامي لمتابعة تنفيذ الحكم، مع العلم اني أمر بظروف مادية صعبة؟

الإجابة :

قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أنه في ظل ظروفك المادية الصعبة التي تقصد بها عدم قدرتك على توكيل محامي يمكنك الان، وفي ظل قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر مؤخرا توكيل محامي والاتفاق معه على ان يتحصل على اتعابه من خلال ما يتحصل عليه من اموال في ملف التنفيذ، وكذلك يمكنك متابعة التنفيذ بنفسك من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمحكمة التي يتم تنفيذ الحكم لديها وتقديم طلبات استعلام عن حسابات المنفذ ضده البنكية وأملاكه سواء عقارات أو مركبات او راتب أو غير ذلك من الجهات المعنية بالدولة والحجز عليها

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