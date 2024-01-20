اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | اتهام عربي باختلاس 500 ألف درهم

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام عربي باختلاس 500 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة التمييز في دبي بنقض حكم قضت به محكمة أول درجة، وأيدته محكمة الاستئناف، بإدانة متهم من جنسية دولة عربية، بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف درهم بطريقة احتيالية، ومعاقبته بالحبس ستة أشهر وتغريمه قيمة المبلغ وإبعاده عن الدولة.

وعوقب المتهم أمام محكمة الجنح بتهمة اختلاس أموال سلمت إليه على سبيل الأمانة، إضراراً بصاحب الحق، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن موضوعاً، وأيدت الحكم الابتدائي، فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، التي ألغت الحكم، وأعادت الدعوى إلى الاستئناف بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية لمحاكمته أمام هيئة مغايرة.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا