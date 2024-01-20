الامارات | اتهام عربي باختلاس 500 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة التمييز في دبي بنقض حكم قضت به محكمة أول درجة، وأيدته محكمة الاستئناف، بإدانة متهم من جنسية دولة عربية، بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف درهم بطريقة احتيالية، ومعاقبته بالحبس ستة أشهر وتغريمه قيمة المبلغ وإبعاده عن الدولة.

وعوقب المتهم أمام محكمة الجنح بتهمة اختلاس أموال سلمت إليه على سبيل الأمانة، إضراراً بصاحب الحق، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن موضوعاً، وأيدت الحكم الابتدائي، فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، التي ألغت الحكم، وأعادت الدعوى إلى الاستئناف بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية لمحاكمته أمام هيئة مغايرة.

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