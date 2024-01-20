الامارات | دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كلاً من: سلطان بطي بن مجرن، وطارش عيد المنصوري، ومحمد عبدالله أهلي، والدكتور عبدالله محمد الكرم، على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات خلال فترة عملهم في حكومة دبي. وأكد سموه: «ستبقى تلك الجهود محل تقديرنا.. وستذكر دبي دوماً إنجازاتهم، لأن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن.. تمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم».