الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ..هل يصح صلح الصبي المميز والمعتوه؟

الصلح هو عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، ويشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح، ويشترط فيه أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

وبالنسبة لصلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين فهو صحيح، إن لم يكن عليهما فيه ضرر بيّن، وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، ويشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله، ولو كان غير مال، وأن يكون معلوماً فيما يحتاج القبض والتسليم، وإذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير، فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

وإذا صالح شخص على بعض المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقط، أسقط حصر ادعائه في المتبقي، ويترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه، وسقوط حقه الذي كان محل النزاع، ويكون الصلح ملزماً لطرفيه، ولا يحق لأيهما أو لورثة أحدهما من بعده الرجوع فيه.

(م.م) - دبي



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