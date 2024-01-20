الامارات | مدرسة «42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدرسة «42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، التي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، عن فتح باب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة «البيسين»، الذي سينطلق في الخامس من فبراير المقبل بهدف اختيار المرشحين للانضمام لبرنامج المدرسة، الذي يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في البرمجة، وتمكينهم من القيام بدور محوري في قيادة التحوّل الرقمي بإمارة أبوظبي.

وبرنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج «البيسين»، وهي كلمة فرنسية تعني «بركة السباحة»، هو مخيم تدريب مكثف مدته 25 يوماً هدفه اختبار مهارات البرمجة للمرشحين، واستكشاف ميولهم ومدى التزامهم، حيث سيتم عند الانتهاء منه اختيار الموهوبين للانضمام إلى برنامج المدرسة وبدء رحلة تعلم استثنائية.

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين» التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة؛ إذ تتضمن عملية التسجيل مراحل عدة تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، لينتقل المرشحون بعدها إلى مرحلة تسجيل الدخول، وهي عبارة عن جلسة إعداد أولي يتعرف فيها المتقدمون إلى البرنامج ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة، والمراحل التي يتعين عليهم استكمالها للنجاح، ليبدأوا بعد ذلك مرحلة «البيسين»، وهي مرحلة التقييم الأخيرة التي تتيح لمن يجتازها بنجاح الانضمام إلى برنامج المدرسة.

وستتاح للمرشحين الذين يجتازون برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين» الفرصة للاستفادة من شبكة الشراكات الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة، والتي تضم مجموعة من أهم المؤسسات والشركات من القطاعات والتخصصات المختلفة، بما فيها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي، ومايكروسوفت، وشركة «بيكن رد»، وذلك بهدف تزويد الطلبة بفرص التدريب والرعاية.

وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة «42 أبوظبي»، ماركوس مولر هابيغ «نمو قدرات المئات من الطلبة، خلال العامين الماضيين، إذ نجحوا في الحصول على مناصب في أبرز المؤسسات من القطاعات الحيوية المختلفة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي».

وأضاف: «يسرنا البدء في برنامج (البيسين)، والترحيب بالطلبة الجدد الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم في البرمجة للانطلاق نحو آفاق جديدة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «نحن فخورون بإتاحة الفرصة أمام الأشخاص من جميع مناحي الحياة، لتمكينهم من إظهار قدراتهم في مجال البرمجة والإسهام في تعزيز التحول الرقمي بأبوظبي».

وتسهم شبكة الشراكات الاستراتيجية للمدرسة في دعم المواهب الوطنية وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وذلك من خلال تزويدهم بفرص الرعاية والمكافآت لكل طالب إماراتي ينضم إلى «42 أبوظبي».

كما تتيح المدرسة لطلابها الذين يستكملون المرحلة التأسيسية فيها، وأربع وحدات دراسية إضافية، إلى جانب ستة أشهر من التدريب، الحصول على شهادة معترف بها من قبل المركز الوطني للمؤهلات في تطوير البرمجيات كمُعادل لدرجة الدبلوم.

ومنذ انطلاقتها، تمكنت المدرسة من استقطاب وتسجيل 758 طالباً وطالبة، من بينهم 213 من الطلبة الإماراتيين، وذلك بما يسهم في دعم جهود أبوظبي لإنشاء بنية تحتية تعليمية متنوّعة وشاملة تمكن الجيل المقبل من قيادة المستقبل.

وتجسِّد مدرسة البرمجة «42 أبوظبي»، التي أُسِّسَت عام 2020، نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة، وتعدُّ إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد.