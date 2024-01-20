الامارات | 5% ارتفاع عدد حسابات المياه بدبي في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ارتفاع عدد حسابات المياه لدى الهيئة إلى مليون و48 ألفا و913 حساباً بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 995 ألفا و478 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بنحو 5.1%.

وتعكس هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي بما يعزز نمو الهيئة المستدام ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال سعيد الطاير: " برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي مسيرتها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم، وفي عام 2023 وللعام الخامس على التوالي، جاءت دبي في المرتبة الأولى لأفضل المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لوحدة معلومات "الإيكونوميست".