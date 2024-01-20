الامارات | تأحير متوقع على شارع دبي العين حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت هيئة طرق ومواصلات دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أنه نظراً لفعالية حفل "إد شيران" في ذا سيفنز، سيكون هناك تأخير متوقع على شارع دبي العين اليوم، بتاريخ 20 يناير 2024 حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل

وقالت الهيئة عبر حسابها بـ"X" "من المتوقع تأخير على شارع دبي العين يوم السبت بتاريخ 20 يناير 2024 حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل تزامناً مع فعالية حفل "إد شيران" في ذا سيفنز. يمكنكم استخدام #المواصلات_العامة والانطلاق باكراً لضمان وصولكم السهل لوجهاتكم".