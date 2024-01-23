الامارات | 29% زيادة في عدد رحلات خدمة "حافلة تحت الطلب" في عجمان العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة عدد المستخدمين والرحلات في خدمة حافلة تحت الطلب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الركاب 25% ونسبة الزيادة في عدد الرحلات 29٪.

وأكد المدير العام لهيئة النقل في عجمان، عمر محمد لوتاه، أن خدمة حافلة تحت الطلب تم تطويرها من خلال توسعة الأسطول لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة، لافتا بأنه تمت دراسة احتياجات الجمهور ومتطلباتهم التي تضعها الهيئة أساساً لكافة خططها الاستراتيجية والتطويرية التي تسهم في تحسين منظومة الإمارة وضمان تكاملها.

وأفاد بأن خدمة حافلة تحت الطلب تتميز بتقليل استهلاك الوقود، حيث أنها ذات نظام جدولة ذكي خاص بالخدمة يعمل على تقليل الكيلومترات المهدرة وتسهم الخدمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة وضمان تعزيز منظومة النقل من خلال تكاملية رسائل النقل في الإمارة.

ويمكن طلب خدمة "حافلة تحت الطلب" من خلال التطبيق الذكي (BOD) المتوفر في أبل ستور وجوجل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية، وتمر الحافلات عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، كما يتمتع سائقو هذه الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.