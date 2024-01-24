الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

اشتكى مستخدمون للمواقف العامة في الشارقة تصرفات خاطئة يقوم بها بعض السائقين تتمثل في إيقاف السيارات بين موقفين أو على الخط الفاصل، ما يحرم آخرين الاستفادة بها، مطالبين بالتصدي لمثل تلك الممارسات.

لحوم

لاحظ مستلهكون أن بعض محال الجزارة تبيع اللحوم المخصصة للشواء بأسعار مبالغ فيها بشكل ملحوظ، بدعوى أنها مأخوذة من أجزاء معينة من الذبائح، الأمر الذي لا يمكنهم التأكد من صحته بحكم ضعف الخبرة لديهم.

حديقة

طالب زوّار لحديقة الخور في دبي بالإبقاء على بوابات الحديقة مفتوحة للخروج في ساعات المساء طوال أيام الأسبوع. وقال زائر إنه فوجئ بغلق البوابة القريبة منه أثناء مغادرته، ما اضطره إلى المشي مسافة طويلة حاملاً الكثير من الأمتعة الشخصية للوصول إلى البوابة الرئيسة.

مستندات

طالب متعاملون بإلزام المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بتوفير مستندات باللغة العربية، خصوصاً تلك التي تمنح للمرضى للتعرف إلى طبيعة العمليات الجراحية والمضاعفات التي تترتب عليها قبل إجرائها، لافتين إلى أنهم يواجهون صعوبة في التعامل معها.

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