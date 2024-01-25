الامارات | القمة العالمية للحكومات تطلق المسح العالمي للوزراء والنسخة السابعة من جائزة «أفضل وزير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القمة العالمية للحكومات 2024، وبالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» الشرق الأوسط، عن إطلاق المسح العالمي للوزراء، الهادف إلى استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة، إضافة إلى إطلاق النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم، وذلك ضمن مبادرات القمة الهادفة إلى تبادل الأفكار حول القضايا العالمية، والاحتفاء بالنماذج المتفردة في العمل الحكومي، التي تمكنت من تطوير حلول مبتكرة للتحديات بطريقة تدعم بناء مجتمعات مستدامة.

وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، وقّعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، اتفاقيتي تعاون مع «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» لإطلاق المسح العالمي للوزراء، وتنظيم النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم.

رؤية عالمية

ويستهدف المسح العالمي للوزراء استطلاع آراء الوزراء حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بهدف تكوين رؤية عالمية للتحديات التي تواجه المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، حيث يسهم هذا المسح في زيادة الوعي بهذه القضايا وتحفيز الجهود للتغلب عليها، وفهم أفضل لها، الأمر الذي يساعد على تحديد الأولويات المشتركة.

ويسعى المسح إلى ترسيخ التعاون بين الدول، وفتح قناة من التواصل بين الوزراء من مختلف البلدان لتبادل الأفكار حول القضايا العالمية، وبما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر شمولاً وفعالية، حيث تساعد نتائج المسح في تحديد أولويات التنمية التي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، الأمر الذي يجعل من المسح أداة قيمة تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية.

إنجازات بارزة

وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم، بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتركز معايير الجائزة هذا العام على المشروعات والمبادرات الناجحة والقابلة للتطوير، التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات، وتظهر التميز في المرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار، وقدرات الاستشراف المستقبلي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الحوكمة والشفافية لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وتبرز جائزة أفضل وزير في العالم، الجهود الاستثنائية التي يقدمها وزراء حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي داخل دولهم، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة، تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. كما تحتفي الجائزة بالجهود المبذولة من قبل الوزراء المرشحين لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة.

تحفيز الابتكار

وقالت عهود بنت خلفان الرومي، إن «جائزة أفضل وزير في العالم تعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحفيز الابتكار في مجال العمل الحكومي، وتشجيع المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تستهدف مواجهة التحديات الحالية، وتستبق التحديات المستقبلية بأفكار فريدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بهدف الإسهام في بناء مجتمعات تقوم على أساس من المعرفة والابتكار، وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة».

وتابعت: «تضيء الجائزة على نماذج حكومية متميزة، بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية ملهمة، قادت مشروعات ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة، وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ونقلت العمل الحكومي في بلدانها إلى آفاق رحبة من التميز».

وأضافت: «تفتح القمة العالمية للحكومات نافذة على المستقبل، تساعد بها صناع القرار في العالم على استشراف التحديات، وتحويلها إلى فرص وحلول، وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز المتميزين، ورسم خطط استراتيجية طموحة تحدد أولويات العمل وتقدم أدواته وتتنبأ بمحصلته، وتمهد الطريق لمزيد من الإنجازات والإلهام نحو التقدم والرخاء في عالم متسارع الخطى، وتكرم في الوقت نفسه التجارب المتميزة التي تشكل مصدر إلهام لتطوير العمل الحكومي وتستحق التقدير، ولا شك أن القمة العالمية للحكومات هي المنصة المثالية لعرض هذه التجارب والاحتفاء بها».

إلى ذلك، دعت عهود بنت خلفان الرومي، الوزراء من كل دول العالم إلى الإسهام بأفكارهم في القضايا العالمية الحاسمة عبر المسح الوزاري العالمي الذي تجريه القمة العالمية للحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة عدد من القضايا العالمية البارزة، مشيرة إلى أن المسح يعتبر فرصة سانحة لترسيخ التعاون الدولي، واستشراف حلول مبتكرة تتصدي للتحديات العالمية المشتركة.

عهود الرومي:

• الجائزة تعكس رؤى محمد بن راشد بتحفيز الابتكار في العمل الحكومي وتشجيع المبادرات التي تستبق التحديات المستقبلية بأفكار فريدة.

• الجائزة تقدم سنوياً نماذج ملهمة قادت مشروعات مبتكرة ونقلت العمل الحكومي في بلدانها إلى آفاق رحبة من التميز.