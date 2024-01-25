الامارات | «معاً» تستهدف جمع 58 مليون درهم للمساهمات المجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستهدف هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) جمع تبرعات بقيمة 58 مليوناً و319 ألفاً و830 درهماً، عبر 11 برنامجاً للمساهمة المجتمعية تتبع صندوق الاستثمار الاجتماعي، وتركز البرامج على خمسة قطاعات رئيسة، تشمل التعليم والصحة وتنمية المجتمع والبيئة والبنية التحتية. ونجحت الهيئة في تحقيق 13.838% من المستهدف حتى الآن، بإجمالي مساهمات بلغ ثمانية ملايين و70 ألفاً و787 درهماً.

وتفصيلاً، تنفذ هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) 11 برنامجاً للمساهمة مجتمعية، تشمل: برنامج وحدة طب الأسنان المتنقلة لعلاج العمال، وبرنامج التصلب المتعدد، وتغطية تكاليف التأمين الصحي، ودعم الأبحاث الطبية، ومعاً لكل يتيم، وبرنامج الثقافة المالية، ودعم تكاليف الإيجار، وحلول مبتكرة لخدمة المجتمع، ودعم الطلاب المستدام، وبرنامج الحالات الإنسانية للسجناء، وبرنامج نزرع لأجل الإمارات.

وأكدت «معاً» أن صندوق الاستثمار الاجتماعي يعتبر القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وتوظيفها في معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وفقاً للأولويات المحددة في الإمارة، وتتماشى القرارات الاستثمارية التي يتخذها الصندوق مع أولويات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مؤكدة سعيها إلى توحيد الجهود المجتمعية، وتوظيف المساهمات الواردة للصندوق لتمويل الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات.

وأظهرت المساهمات المجتمعية حتى الآن حصول برنامج معاً لكل يتيم على النسبة الأكبر من المساهمات، حيث بلغت أربعة ملايين و111 ألفاً و337 درهماً، وجاء في المركز الثاني برنامج دعم الطلاب المستدام بمساهمات قدرها ثلاثة ملايين و519 ألفاً و740 درهماً، حيث حقق 38.3% من المبلغ المستهدف، تلاهما برنامج نزرع لأجل الإمارات بـ350 ألف درهم، محققاً نسبة 40.07% من المبلغ المستهدف، وحل برنامج حلول مبتكرة لخدمة المجتمع في المركز الرابع بمساهمات بلغت نحو 100 ألف درهم، وفي المركز الخامس برنامج التصلب المتعدد بمبلغ 3330 درهماً، وفي المركز السادس برنامج وحدة طب الأسنان المتنقلة بقيمة مساهمات بلغت 1340 درهماً.

وأوضحت «معاً» أن مبلغ المساهمات المستهدف جمعه لبرنامج نزرع لأجل الإمارات، يبلغ 835 ألفاً و980 درهماً، فيما يسعى برنامج معاً لكل يتيم إلى جمع مساهمات بقيمة خمسة ملايين درهم.

وأشارت إلى أنه تم تحديد ثلاثة ملايين درهم لبرنامج التصلب المتعدد، فيما يستهدف برنامج الثقافة المالية جمع 994 ألفاً و600 درهم.

ولفتت إلى أن برنامج دعم تكاليف الإيجار يهدف إلى دعم العائلات من أصحاب الحالات الإنسانية والاجتماعية، الذين ينتظرون الانتفاع من مزايا السكن الدائم أو الذين تتطلب مساكنهم الحالية صيانة أو هدماً أو بناءً، ويستهدف جمع ستة ملايين درهم، فيما يستهدف برنامج الحالات الإنسانية للسجناء جمع ثلاثة ملايين درهم، كما يسعى برنامج حلول مبتكرة لخدمة المجتمع إلى جمع تسعة ملايين و189 ألفاً و250 درهماً، فيما يستهدف برنامج دعم الأبحاث الطبية جمع 18 مليون درهم.

ويهدف برنامج وحدة طب الأسنان المتنقلة، الذي يوفر خدمة مجانية وشاملة للأسنان والرعاية الطارئة للعمال، إلى جمع 300 ألف درهم، فيما يستهدف برنامج تغطية تكاليف التأمين الصحي جمع 10 ملايين درهم، ويدعم البرنامج الفئات الأكثر ضعفاً من المقيمين، خصوصاً الأيتام وأصحاب الهمم.

• 4.111 ملايين درهم مساهمات لـ «معاً لكل يتيم».