الامارات | بناء قدرات 100 إماراتية في الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق البرنامج الوطني للمبرمجين مبادرة «إيه آي فورورد»، بالتعاون مع «أريد.كوم»، أكبر مركز للمواهب في المنطقة، ومؤسسة ميم، لبناء قدرات 100 إماراتية من خلال برنامج تدريبي شامل في مجال الذكاء الاصطناعي وتصنيف البيانات وشرحها، يعزز مهارات المشاركات ودورهن المحوري في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويسعى البرنامج إلى توفير فرص مختلفة للتطوير الشخصي والمهني للكوادر النسائية من مختلف الفئات العمرية، وتعزيز مواهبهن الرقمية لدخول سوق العمل، وتزويدهن بالمهارات العملية في تصنيف البيانات والتعليقات التوضيحية، ما يرتقي بجاهزيتهن للمناصب المطلوبة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، صقر بن غالب، أن البرنامج الوطني للمبرمجين يمثل مركزاً مهماً لتطوير المهارات الرقمية، بما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار بالإنسان الإماراتي، وتنمية المواهب والقدرات، لما تمثله من عنصر أساسي من مسيرة الدولة نحو المستقبل.

وقال صقر بن غالب: «نسعى من خلال مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين إلى تمكين كل أفراد المجتمع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهود حكومة دولة الإمارات لضمان التقدم التكنولوجي، وتمكين أفراد المجتمع من خلال برامج شاملة ونوعية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية».

صقر بن غالب:

نسعى إلى تمكين جميع أفراد المجتمع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.