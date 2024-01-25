معرض آراب هيلث 2024 ينطلق الاثنين المقبل في دبي

25 يناير 2024 17:58

دبي(الاتحاد)

يعود معرض آراب هيلث، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، مع التركيز على استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية التي تركز على المرضى.

وتشهد نسخة 2024 من الحدث إضافة مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك: المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل التفاعلي بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية»، حيث سيشهد زوار المعرض كيف تتفاعل التقنيات المتعددة بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية لتحسين تجربة المريض.

وستشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث استهداف ممارسي الرعاية الصحية في المستقبل من خلال مسابقة Cre8، وهي فعالية مدتها يوم واحد يكلف الطلاب الإماراتيون المشاركون من خلالها بتخيل وابتكار حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي باستخدام ميزانية قدرها 100.000 درهم إماراتي.

كما تعود قمة صحة المستقبل المخصصة للمدعوين فقط مع التركيز على مكافحة الشيخوخة وطول العمر، وستتضمن منطقة التحول مسابقة الشركات الناشئة الشهيرة وحوارات «إنوفيت Innov8 Talks الشهيرة وعروض المنتجات.

وبهذه المناسبة، قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: «مع توقع حضور 110.000 متخصص في الرعاية الصحية لنسخة 2024 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، فنحن ملتزمون بتقديم تجربة الرعاية الصحية المثالية من خلال عرض التقنيات الجديدة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون في تشكيل مستقبل مبتكر، حيث يتم تعزيز الرعاية الصحية التي تركز على المريض».

وأضاف ويليامز: «تشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة العارضين والزوار بأعداد قياسية وزيادة في مساحة العرض بمركز دبي التجاري العالمي، لذا فإننا نضمن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي معترف به لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة».

كما سيقوم عدد من العارضين بتسليط الضوء على أحدث إنجازاتهم التكنولوجية التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة لقطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وستعرض شريكة الابتكار جي إي هيلث كير، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية المبتكرة، التقنيات التي ستغير قواعد اللعبة والتي تحدد مستقبل الرعاية الصحية من خلال إطلاق 19 ابتكاراً جديداً للمنتجات، حيث ستكشف الشركة عن حلول التصوير الرائدة المصممة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات السريرية بشكل أفضل وتحسين نتائج المرضى، كما ستؤكد المجموعة الواسعة من الحلول الذكية الجهود المستمرة التي تبذلها جي إي للرعاية الصحية لتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية وإنشاء عالم لا حدود للرعاية الصحية فيه.

وقد قامت الشركة مؤخراً بتوسيع مجموعتها من أنظمة وأجهزة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأسواق الرئيسة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر لتطوير ممارسات المستشفيات الحالية وتسريع التشخيص والعلاج.

وفي هذا السياق قال هادي الخوري، المدير العام الإقليمي لشركة جي إي هيلث كير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:« تعد جي إي هيلث كير شريكاً موثوقاً به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها شركة مبتكرة رائدة في الصناعة، وتتمتع بإرث يزيد عن 50 عاماً في دفع التقدم وتبني تقنيات الجيل القادم لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة في المنطقة«».

وأضاف الخوري قائلاً:«نحن نستفيد من حلول التعلم العميق لنظام رعاية صحية جاهزة للمستقبل، ونعزز الرعاية الدقيقة والمتصلة، لذا فنحن ملتزمون بتغيير ممارسات المستشفيات، وتسريع عمليات التشخيص، وتعزيز العلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا».

وفي مكان آخر من المعرض، ستسلط عيادات منطقة هارلي ستريت الطبية الضوء على أحدث الاكتشافات والعلاجات الرائدة في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، وكيف ستغير تعريف المرض بالكامل في ضوء التقدم العلمي الحديث.