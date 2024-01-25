اختتام «يومكس» و«سيمتكس» بمشاركات قياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، اختتمت أعمال معرضي يومكس وسيمتكس 2024، واللذين شهدا العديد من الفعاليات من عروض حية وجلسات نقاشية، وصفقات تجارية ومنافسات، في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

وأكد مشاركون أن الجلسات النقاشية على هامش معرضي يومكس وسيمتكس 2024، تعتبر فرصة استثنائية، لكونها تجمع المختصين والباحثين والمهندسين والمهتمين بهذه المعارض، لتقديم آخر تجاربهم وابتكاراتهم وإنجازاتهم، الأمر الذي يجمع العلوم والهندسة وعالم الذكاء الاصطناعي والبرمجة في مكان واحد، لتبادل الآراء والأفكار وتطويرها للمضي قدماً في كل ما من شأنه، أن يسهم في خير وتطور المجتمعات قاطبة، عبر توظيف واستخدام الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب لتعزيز أمن وسلامة واستقرار دول العالم، كما أن هذه الجلسات تقدم باكورة سنوات من الجهد والعمل الجاد لجميع ممثلي الشركات المحلية والدولية، التي تأتي لعرض منتجات تنافسية من شأنها أن تفتح فرصاً تجارية هائلة لأصحاب المصلحة، إلى جانب تأمين مستقبل السلامة والمرونة المتقدمة في الأنظمة المستقلة والذاتية والحد من التحديات المستقبلية للدول.

وشهد معرضا يومكس وسيمتكس 2024، خلال اليوم الثالث والأخير عرضاً لأبرز التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، التي تشكل استشرافاً لمستقبل وغد مشرق في عالم وقطاع الأنظمة غير المأهولة العالمي والتدريب والمحاكاة وكيفية توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتفاعل الزوار والمشاركون بشكل لافت مع المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها في النسخة السادسة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2024، حيث استقطبت مسابقة «تحدي البرمجة»، ومنصة يومكس التجارية والعروض البرية والبحرية والجوية الحية، ومحادثات يومكس، ومسابقة يومكس نكست جين للابتكار، الزوار والمشاركين.

وشهد اليوم الثالث من حوارات يومكس عرضاً تقديمياً بعنوان رحلة نحو المدن الذكية، الذي قدمه جوليو سيجوريني، الرئيس التنفيذي والشريك في «ستراد أي آي» التي تعمل في تطوير تقنيات مبتكرة ستحدث تغييراً في الطريقة التي ندير بها الطائرات من دون طيار، وتتضمن هذه التقنيات: نظام إدارة حركة المرور الذي يساعد على تتبع الطائرات من دون طيار باستخدام شرائح إلكترونية، سيكون نظام إدارة حركة المرور عامل تمكين لمستقبل الطائرات من دون طيار، مما يفتح فرصاً تجارية هائلة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وتقوم الشركة بتوفير بيانات للسلطات عن حركة الطائرات من دون طيار وتزويدهم بإرشادات قيمة.

وتناول المحاضر الدكتور شريكانت ثكار، كبير الباحثين في مركز بحوث الأنظمة الآمنة، ورقة نقاشية تحت عنوان «تأمين المستقبل السلامة والمرونة المتقدمة في الأنظمة المستقلة والذاتية»، موضحاً أن الأنظمة المستقلة تقوم بإنجاز مهام مستقلة، تشمل أسباب استخدام الأنظمة المستقلة التعقيد وقابلية التوسع والسلامة وإمكانية الوصول والتحديات العالمية، بحيث ستتم إدارة المدن الذكية المتصلة في المستقبل بواسطة أنظمة مستقلة، موضحاً أن تأمين هذه الأنظمة يمثل تحديات وفرصاً على حد سواء، ويعتمد نهج معهد الابتكار التكنولوجي على بناء المرونة عبر الأنظمة.