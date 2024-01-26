الامارات | «طرق دبي» تمدد التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الـ13 حتى 15 مارس المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة من داخل الدولة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتسجيل والمشاركة في فئات الجائزة.

ويأتي تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات حرصاً على إعطاء المهلة الزمنية الكافية للراغبين في المشاركة، فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة في كل من: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يؤكد مساعي الهيئة إلى دعم رؤية إمارة دبي في استشراف مستقبل النقل المستدام عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواكبة أحدث التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة.

وسيستمر تلقي طلبات المشاركة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في مجتمع الأعمال، إضافة إلى المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة.

وستتولى اللجنة التحكيمية للجائزة إجراء التقييم المطلوب للمشاركات على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة بجميع فئاتها في الربع الثاني من العام الجاري.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات أعادت هيكلة فئات الجائزة وجوائزها في الدورة الـ13، وهي كالآتي:

- فئة المبادرات: وتندرج تحت هذه الفئة خمس جوائز هي: جائزة النقل المستدام المتميز، وجائزة المبادرات في إدارة التنقل، وجائزة المبادرات في سلامة التنقل، وجائزة المبادرات في الحفاظ على البيئة، وجائزة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، وبالإمكان المشاركة في تلك الفئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- فئة البحث والتطوير، وتندرج تحت هذه الفئة جائزتان هما: جائزة أفضل بحث/مشروع طلابي، وجائزة أفضل بحث/مشروع أكاديمي،

وبالإمكان المشاركة في هذه الفئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- فئة التكريم الخاص، ويندرج تحت هذه الفئة ثلاث جوائز هي: جائزة أفضل استشاري مع الهيئة في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل مقاول مع الهيئة في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل شريك مع الهيئة في مجال الاستدامة، وتقتصر المشاركة في هذه الفئة على المشاركين من داخل دولة الإمارات.

وتعد جائزة دبي للنقل المستدام تطبيقاً عملياً لاستراتيجية الهيئة الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما يتلاءم والتطور الحاصل في الإمارة في القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.