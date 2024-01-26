أطباء غزة: الإمارات خير سند للشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وام)

استقبل مسؤولو فريق الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حالياً في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وفداً طبياً من وزارة الصحة ومدراء مستشفيات في القطاع.

وأطلع الفريق، وفد وزارة الصحة على جهود المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، الذي يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور المنظومة الصحية في القطاع.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الإمارات وما تقدمه من مساعدات طبية، ومنها إنشاء المستشفى الميداني المتكامل وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم القطاع الصحي والمشافي في غزة.

وأكدوا أن الإمارات كانت وستظل خير سند وداعم للشعب الفلسطيني، مشيدين بنهجها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في الظروف المختلفة، ولافتين إلى أن هذه الجهود ليست غريبة على الإمارات.