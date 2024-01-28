الامارات | الضباب يربك السائقين.. وخفض السرعة وتأجيل الرحلة والدوام حلول مقترحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعّلت شرطة أبوظبي، خلال الفترة الماضية، منظومة خفض السرعات إلى 80 كيلومتراً في الساعة، على طرق عدة في الإمارة، بسبب الضباب وتدني مستوى الرؤية.

وقال سائقون، إنهم يواجهون صعوبة وتحديات أثناء القيادة على الطرق في موسم الضباب، خصوصاً خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، نتيجة تدني مستوى الرؤية على الطرق.

وطالبوا بزيادة الحملات التوعوية وإجراءات الضبط المروري، بحق بعض الفئات غير الملتزمة بإرشادات القيادة الآمنة خلال موسم الضباب، الذي شهد وقوع حوادث عدة بين المركبات، بسبب زيادة السرعة، وعدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

واقترحوا تطبيق مرونة في الحضور صباحاً، خصوصاً بالنسبة للعمال والموظفين، معتبرين أن ذلك سيسهم في الحد من كثافة حركة المرور ووقع الحوادث خلال فترة نزول الضباب وتدني مستوى الرؤية.

وقال أحمد سعيد، إن الضباب يتسبب في تدني مستوى الرؤية خلال الفترة الصباحية، وفي أوقات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أنه يصل متأخراً إلى مكان عمله، بسبب القيادة البطيئة على الطرق في مثل هذه الأجواء. ودعا أصحاب العمل إلى أن يتفهموا مثل هذه الظروف.

وتواجه نها أحمد تحدياً مع سائقين غير ملتزمين بالقيادة الآمنة في الضباب، أثناء توصيل أبنائها إلى مدارسهم، صباحاً، مشيرة إلى خطر قيادتهم بسرعة عالية، رغم تدني مستوى الرؤية، الأمر الذي يعرض الآخرين إلى احتمال وقوع حوادث مرورية بليغة.

وأكد محمد برعي أهمية أخذ الحيطة والحذر، أثناء الضباب، مشيراً إلى أن الوصول متأخراً أفضل من عدم الوصول نهائياً، لذلك يحرص على تجنب القيادة أثناء انعدام الرؤية، وتأجيل رحلته، أو الوقوف على جانب الطريق، ولو كان مضطراً، يسير بسرعة بطيئة. ودعا إلى تكثيف التوعية بخطر عدم التزام بالقيادة الآمنة أثناء الضباب.

من جهتها، قالت شرطة أبوظبي، إن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة خلال الضباب، حماية لأنفسهم ولمستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وركبت شرطة أبوظبي، أخيراً، لوحات إلكترونية مضيئة، وشواخص مرورية، على يسار الطرق الرئيسة، تعمل إلكترونياً بالارتباط مع مركز المدينة الآمنة.

وتعمل اللوحات الإلكترونية عند تفعيل منظومة خفض السرعات، إضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة خفض السرعات عند وميض اللوحات الإلكترونية بتحديد سرعة القيادة إلى 80 كيلومتراً في الساعة، في الظروف الجوية المتقلبة، التي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب.

ووجهت شرطة أبوظبي نصائح للسائقين قبل القيادة في الضباب، تتضمن: متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبة إلى حين وضوح الرؤية في حال تشكل الضباب، والحرص على ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل.

تنبيه السائقين للسرعات المتغيرة

أكدت شرطة أبوظبي أنها تنبّه السائقين للسرعات المتغيرة على الطرق التي يغطيها الضباب، عبر وسائل

تحذيرية، هي:

- التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي.

- رسائل الإنذار المبكر في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف.

- شاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية.

- اللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص).

- أنظمة الضبط الآلي (تخفيض السرعات).

- منظومة النقل العام.