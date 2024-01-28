الامارات | إستونيا تستعرض تكنولوجيا الصحة الرقمية في معرض الصحة العربي بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد إستونيا، الدولة الرائدة رقمياً، لاستعراض آخر ابتكاراتها وأبحاثها المتطورة في مجال الرعاية الصحية خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2024، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تسلّط الضوء على خبراتها، مقدمةً العديد من فرص التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج.

وتتيح إستونيا في معرض الصحة العربي 2024 المجال أمام متخصصي الرعاية الصحية والشركات والباحثين في دول المنطقة لاستكشاف فرص التعاون المحتمل، واكتساب رؤى عميقة حول أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن إقامة شراكات من شأنها الإسهام في رسم خارطة مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.

وقالت إيجيه ديفون رئيسة المكتب التمثيلي لشركة «إنتربرايز إستونيا» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الابتكار والأبحاث في مجال الرعاية الصحية يمثل التزاماً راسخاً لدولة إستونيا، مبدية تطلعها لتقديم أفكار بلادها الرائدة وعرض فرص العمل المشترك في معرض الصحة العربي 2024، وبناء جسور التعاون مع منظومة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز الشركات الإستونية المشاركة في معرض الصحة العربي 2024 «سيلين للتكنولوجيا»، التي تركّز على تكاثر الخلايا الجذعية وتمايزها، وتحرص على التعاون مع الجامعات والشركات المهتمة بهندسة الأنسجة والعلاج الجيني والمنتجات الطبية المتقدمة للعلاج بالخلايا، بينما تمتلك «هيلمِس» ما يزيد على 30 عاماً من الخبرة في مجال الابتكار الرقمي، و«إنترفاك تكنولوجي أوي» الشركة الرائدة في تصنيع التقنيات العالية التي عملت على تصنيع نظام جمع الدم الفراغي، وتقدم حلول جمع الدم الصحية والآمنة المستخدمة في المؤسسات والمختبرات الطبية في أكثر من 20 دولة حول العالم.

يذكر أن حجم مبيعات قطاع الصحة الرقمية (الصحة الإلكترونية) في إستونيا شهد نمواً قياسياً بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، ما يعكس حرص البلاد على ترسيخ مكانتها في طليعة الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية.