الامارات | رواد «التواصل الاجتماعي» ينعون حمدة تريم.. رائدة العمل الخيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى رواد منصات التواصل الاجتماعي، حمدة تريم مطر تريم، إحدى رائدات العمل الخيري، التي شيع جثمانها مساء أمس السبت بعد صلاة العشاء في مسجد الصحابة في إمارة الشارقة.

وعرفت حمدة تريم بأعمالها الخيرية، لاسيما في دول أفريقيا الفقيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للراحلة وهي وسط أطفال أفريقيا، بعد تأسيسها عددا من المشاريع الخيرية خاصة في أوغندا.

ونفذت حمدة عدداً من المشروعات الخيرية منها حفر بئر باسم والدتها في قرية مساكا بأوغندا الفقيرة، والتي يعاني أهلها نقص التعليم والعلاج والمأكل والمشرب، إضافة إلى فتح فصل دراسي باسم والدها اعترافاً بفضله، ولمساندته الدائمة لها، ثم أنشأت مركزاً طبياً باسمها في قرية مساكا أيضاً، كما داومت على البحث عمن هم في أمسّ الحاجة لمد يد العون لهم.

ونعى عدد كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي الفقيدة، وكتب الفنان حسين الجسمي الذي كتب على منصة "إكس": "العطاء لا يموت .. الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وأحبابها".

كما نعاها فايز المالكي وكتب عبر حسابه على إكس "إلى جنات الخلد".

ونعاها أيضا الإعلامي عيسى بن عبدالله عبر منصة "إكس" قائلا: "بقلب يعتصر الحزن والأسى ودعنا اليوم حمدة الشامسي ابنة العطاء والإنسانية… لقد فقدنا ممر من العطاء العظيم لكن سنبقى نتذكر تفانيها وعطاءها المستمر... لنواصل مسيرتها في خدمة الإنسانية ونكرس ذكراها بالعمل الخيري رحم الله حمدة الشامسي وأسكنها فسيح جناته".