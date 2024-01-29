شرطة أبوظبي تفعل مخالفات "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أن منظومة "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين "الحارتين الأولى والثانية من اليسار فقط" حيث أن السرعة القصوى ستكون 140 كلم/الساعة والسرعة الدُنيا 120كلم الساعة، وأن ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة ستكون من خلال مخالفة "قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت" وقيمتها 400 درهم.

وأشارت إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم / الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحثت السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع.



وأكدت أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى وإفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.

وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، بما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.