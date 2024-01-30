الامارات | سائقو دراجات نارية ينتهكون مسافة الأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عدد من مستخدمي الطرق بأن بعض سائقي الدراجات النارية يخترقون الفراغات الموجودة بين المركبات، معتمدين على سهولة التحرك، وضآلة حجم الدراجات مقارنة بالمركبات.

وقالوا إن بعض سائقي الدراجات لا يولون اهتماماً لردات فعل السائقين الآخرين، عندما يفاجؤون بهم.

وأوضحوا أنهم لا يراعون مسافة الأمان، التي تتيح للسائق اتخاذ الإجراء المناسب في حال حدوث أمر مفاجئ.

وأكدت شرطة عجمان ضرورة ترك مسافة كافية تفصلهم عن المركبات، بما يعكس الحرص على سلامتهم وسلامة سائقي المركبات الأخرى.

وتفصيلاً، قال مصطفى العامري (موظف)، إنه يرصد قيام عدد من سائقي الدراجات النارية والتوصيل بالاقتراب الشديد من السيارات، وتجاوزها من كتف الطريق بصورة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتسبب في إرباك سائقي المركبات وتخوفهم من الاصطدام بالدراجات.

وقالت مروة جمال (موظفة بنك)، إن عدم مراعاة بعض سائقي الدراجات النارية مسافة الأمان مع المركبات يعرضهم لحوادث مرورية بالغة الخطورة، فضلاً عن مخاوف السائقين من احتمال صدم الدراجات.

وأكد يوسف نوري (مهندس)، أن بعض سائقي الدراجات النارية يقتربون من السيارات حتى يوشكوا على الالتصاق بها، ويطلقون أصواتاً مرتفعة، تثير ضجيجاً كبيراً، وتربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخيارات مباغتة.

من جانبها، أفادت شرطة عجمان ضمن حملة «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات»، وهي الحملة المرورية الأولى الموحدة للعام 2024 لوزارة الداخلية، ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، بما يعكس الحرص على سلامة السائق وغيره من مستخدمي الطريق.

وأشارت شرطة عجمان إلى أن «استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة يضعف تركيز السائق، لذا يجب أن يحرص على سلامته وسلامة من حوله من السائقين».

وأوضحت أن حملة «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات» تتضمن توجيه رسائل توعية لسائقي الدراجات بأنواعها كافة، لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات في جميع المراحل قبل القيادة وأثناءها، والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة الواجب اتباعها عند قيادة الدراجات، التي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المخصصة، واحترام راكبيها قوانين السير والمرور، ووضع خوذة، وارتداء الملابس المناسبة وأدوات السلامة عند القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وصلاحية الدراجة قبل قيادتها، والالتزام بالمسار الصحيح أثناء قيادة الدراجة على الطرق الداخلية والعامة أو مسارات الدراجات، وعدم القيادة بصورة تشكل خطراً على حياة وسلامة الآخرين.

بدوره، حدد القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، عقوبة عدم ترك مسافة أمان كافية في المادة 52، بغرامة 400 درهم، وأربع نقاط مرورية.

وذكر أن قيمة عقوبة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، تبلغ 800 درهم وأربع نقاط مرورية.