الامارات | السيطرة على حريق بمستودع سيارات في صناعية الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني بأن بلاغا ورد من غرفة عمليات الشرطة الساعة 17:58 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم 10، وهو عبارة عن حريق في مستودع سيارات سكراب.

محمد يوسف

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