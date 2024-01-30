الامارات | السيطرة على حريق بمستودع سيارات في صناعية الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمستودع سيارات في صناعية الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني بأن بلاغا ورد من غرفة عمليات الشرطة الساعة 17:58 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم 10، وهو عبارة عن حريق في مستودع سيارات سكراب.
وأكدت الهيئة أن الحادث تحت السيطرة ولا توجد إصابات فيما تجري الآن عملية التبريد.
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