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الامارات | السيطرة على حريق بمستودع سيارات في صناعية الشارقة

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمستودع سيارات في صناعية الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني بأن بلاغا ورد من غرفة عمليات الشرطة الساعة 17:58 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم 10، وهو عبارة عن حريق في مستودع سيارات سكراب.

وأكدت الهيئة أن الحادث تحت السيطرة ولا توجد إصابات فيما تجري الآن عملية التبريد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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