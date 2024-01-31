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الامارات | محمد بن راشد يكرم فريق "إقامة دبي" لحصولهم على تصنيف 6 نجوم في منفذ حتا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لحصول منفذ حتا على تصنيف ست نجوم.
وأكد صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس" أن تكريم "مستحق لفريق مخلص لدولته .. متفانٍ في خدمة البشر".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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