الامارات | محمد بن راشد يكرم فريق "إقامة دبي" لحصولهم على تصنيف 6 نجوم في منفذ حتا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرم فريق "إقامة دبي" لحصولهم على تصنيف 6 نجوم في منفذ حتا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لحصول منفذ حتا على تصنيف ست نجوم.
وأكد صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس" أن تكريم "مستحق لفريق مخلص لدولته .. متفانٍ في خدمة البشر".
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