«الأونروا» لـ«الاتحاد»: دور الإمارات بارز في إغاثة الشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (غزة، القاهرة)

أكدت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أهمية دور الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرةً إلى أن الدولة ساهمت بشكل مباشر في مساندة العمليات الإنسانية من خلال دورها في مجلس الأمن خلال العام الماضي، والدعوة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على دعم «الأونروا» مالياً بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها المنقذة للحياة.

وفي حوار مع «الاتحاد»، وصفت الرفاعي الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ«الكارثي» بسبب استمرار القتال وما أدى إليه من نزوح سكان القطاع خصوصاً من الشمال إلى جنوب، مشيرةً إلى أن ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى القطاع لا يكفي، فهناك 1.7 مليون نازح في ملاجئ تابعة لوكالة «الأونروا»، من مدارس ومخازن غير مهيأة لاستقبال هذا العدد المهول من الناس ولمدة تجاوزت 3 أشهر.

وشددت على أن ملاجئ وكالة «الأونروا» تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث يقيم في المتوسط 10 آلاف شخص في كل ملجأ، وقد يصل العدد إلى 30 ألفاً، كما هو الحال في مركز «خان يونس» للتدريب المهني.

وحول المساعدات الإنسانية، بينت المتحدثة باسم «الأونروا» أن ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى القطاع قليل جداً، إذ يدخل قرابة 100 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وغيرها، بالمقارنة مع نحو 500 شاحنة قبل الحرب، مشيرةً إلى أن المحال خالية من البضائع.

وكشفت المتحدثة باسم وكالة غوث الفلسطينيين عن أن «الأونروا» طالبت منذ بداية الحرب بوقف إطلاق نار على أسس إنسانية وفتح المجال أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من عدة معابر، بما فيها معبر كرم أبو سالم المهيأ لاستقبال عدد كبير من الشاحنات يومياً على عكس معبر رفح ذي الإمكانيات اللوجستية المحدودة.