الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير باربادوس وسام الاستقلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سفير جمهورية باربادوس غابرييل عابد ، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

وقلدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ، سفير جمهورية باربادوس غابرييل عابد، الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع باربادوس في جميع المجالات.

وأعربت الهاشمي عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية باربادوس.

من جانبه، أعرب عابد عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثرٌ الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.