الامارات | دوسلدورف تشارك في فعاليات معرض الصحة العربي 2024 في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة سياحة " دوسلدورف" الألمانية في فعاليات معرض الصحة العربي 2024 الذي بدأت فعالياته في مركز دبي التجاري يوم 29 يناير وتنتهي اليوم (1 فبراير الجاري).

وقال أولة فريدريش مدير عام هيئة سياحة دوسلدورف في تصريحات صحفية بمناسبة المشاركة:" نحرص على التواجد في معرض الصحة العربي في دبي، لنطلع المشاركين والزوار على ما تقدمه مدينة دوسلدورف للزوار العرب من خدمات إذ تعد دوسلدورف وجهة مثالية للسياحة العلاجية في أوروبا، حيث لدينا أطباء متميزون ومرافق صحية على أعلى مستوى".

وأضاف فريدريش:" تمتلك دوسلدورف بنية تحتية طبية ممتازة وأساتذة يحظون بتقدير دولي، حيث تزخر المدينة والمنطقة المحيطة بعدد كبير جدا من المرافق الممتازة، و15 مستشفى يمكن علاج جميع الأمراض فيها، وأكثر من 80 عيادة متخصصة وأكثر من 2000 طبيب ممارس و11عيادة خاصة لجراحة التجميل، فضلا عن احتضانها معالم ثقافية ومراكز تسوق عالمية فاخرة، لذلك يمكننا أن نوفر مزيجاً متكاملاً من المزايا التي تجمع ما بين الرعاية الطبية والتسوق ونمط الحياة المميز".

وضمن الدراسات التي تجريها "ميرسر" لتصنيف المدن، تأتي دوسلدورف ضمن أفضل 10 مدن في العالم، ويشكل مطار دوسلدورف ميزة اضافية إذ لا يستغرق الانتقال منه الى مركز المدينة أو إلى عياداتها سوى 15 دقيقة فقط، وهي ميزة لا تتوفر في أي مدينة أوروبية أخرى.



وبدورها، قالت أليكساندرا زينمان مديرة المكتب العالمي لمستشفى"زولينغن" الأكاديمي:" يعد مستشفى زولينغن الأكاديمي أحد أحدث المستشفيات على مستوى أوروبا، ويقدم خدمات التشخيص الفردي والعلاج للمرضى الخارجيين والداخليين وفق أعلى مستويات الجودة، ويتضمن مستشفى زولينغن 16 قسما متخصصا بإشراف أطباء خبراء في مجموعة واسعة من التخصصات يعملون معا تحت سقف واحد، ولدى المستشفى 658 سريرا، وطاقم عمل يضم ما يزيد على 1900 موظف

وأكثر من 60 ألف مريض يتلقون العلاج سنويا".