"اجتماعية الوطني الاتحادي" تستعرض خطة عملها

ابوظبي - سيف اليزيد - استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها الرقابية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض الأمانة العامة المقدم ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية ذات الارتباط بعمل اللجنة، ومنها إستراتيجيات الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تتوافق مع الخطة الرقابية للجنة، إضافة إلى التشريعات والسياسات وأبرز المصطلحات والمفاهيم التشريعية.