انخفاض درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب. يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:10، والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:10.

في بحر عمان، الموج متوسط إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:15 والمد الثاني عند الساعة 01:46، والجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:18.