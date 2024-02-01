وضع حجر الأساس لكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مراسم وضع حجر الأساس لكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في «يوجياكارت» بجزيرة جاوا الإندونيسية، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجمعية نهضة العلماء في إندونيسيا.

يأتي إنشاء الكلية ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز فرص التعليم العالي في مجال الدراسات المستقبلية والعلوم الإنسانية وغيرها من العلوم، وإدماج منظومة القيم الحضارية المتمثلة في التسامح والتعايش واحترام الآخر والاستدامة والحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة في نطاق الدراسات المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي لدى الجامعتين وتوثيق الروابط العلمية والثقافية بينهما.

وأعرب فخامة جوكو ويدودو، في كلمة له بهذه المناسبة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً إطلاق مشروع «كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في مدينة يوجياكارت بالشراكة مع جامعة نهضة العلماء وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية».

جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا يلقي كلمة بالمناسبة

وأكد الرئيس الإندونيسي أن «هذا المشروع يحمل دلالات تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والرسائل المشتركة التي يحملانها لإبراز الصورة الصحيحة والسمحة للدين الحنيف»، مشيراً إلى أن الجامعة «ستضطلع بأدوار علمية وبحثية حيوية، ومعالجة القضايا المعاصرة من خلال نهج مبتكر، كما ستدعم المسعى المشترك بين البلدين لرعاية المواهب القادرة على المنافسة عالميا، وتزويدها بالمعرفة والمهرات ذات الصلة».

وأضاف فخامته «يعتبر هذا المشروع المهم رمزا للصداقة الوثيقة والمستدامة بين إندونيسيا ودولة الإمارات».

في كلمته خلال وضع حجر الأساس للكلية، توجه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على رعايته الكريمة وحضوره لإطلاق هذا المشروع الحضاري الرائد، ودعمه اللامحدود لتعميق الصداقة الإماراتية الإندونيسية.

وقال معاليه إن «رؤية قيادة بلدينا الصديقين تمكنت من فتح آفاق جديدة، وإطلاق مبادرات ابتكارية مشتركة لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية عبر استدامة الموارد الطبيعية، والتوظيف النوعي للقدرات والخبرات والتقنيات التي يتمتع بها البلدان، في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، والبيئة، والألمنيوم، والصناعات الاستراتيجية، والتعليم والشؤون الدينية».

وأضاف معاليه «اليوم، نحتفل برعاية فخامتكم بوضع حجر الأساس لبناء كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في يوجياكارت في جزيرة جاوا الإندونيسية بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي. يهدف هذا المشروع إلى تشييد صرح علمي كبير يعبر عن الثقافة الإنسانية الراقية التي تتبناها الدولتان الصديقتان لاستشراف المستقبل وصناعة الحياة الطيبة لشعوب العالم، عبر برامج أكاديمية تخصصية، تتخرج في رحابها كفاءات علمية متنورة، وقيادات وطنية مؤهلة، تحسن إدارة الواقع، وصناعة المستقبل».

ووقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة نهضة العلماء في يوجياكارت، بحضور فخامة الرئيس الإندونيسي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اتفاقية تعاون لإنشاء الكلية التي ستكون نواة لمؤسسة أكاديمية تهتم بإجراء البحوث والدراسات المستقبلية بصورة عامة.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، فيما وقعها من جامعة نهضة العلماء الدكتور ويديا برياهيتا بوجي بودويو رئيس جامعة نهضة العلماء.