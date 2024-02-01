الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة 5 نجوم ضمن منظومة Qs

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج 105 من المرشحين والمرشحات من الدفعة الـ31 والدفعة 4 في أكاديمية شرطة دبي.

وحضر الحفل الذي بدأت وقائعه بالسلام الوطني، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوفود العربية، وضيوف تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، إضافة إلى أولياء الأمور وذوي الخريجين.

دور جوهري

وفي هذه المناسبة، أعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، عن امتنانه لتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل التخريج. مؤكداً حرص الأكاديمية على تأهيل المورد البشري لدوره الجوهري في تطوير منظومة العمل الأمني في القيادة، والمساهمة في تحقيق إنجازات نوعية ترسخ مكانة دولة الإمارات، ومنوهاً بدور فرق العمل التي تساهم بشكل سنوي على تخريج فوج جديد من ضباط شرطة دبي على قدر من الكفاءة والاستعداد لاستكمال تعزيز مسيرة الأمن والأمان في دبي، ودولة الإمارات، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في النهضة الشاملة في شتى المجالات.

كفاءات شرطية بمعايير عالمية

بدوره اعرب العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن تقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه حفل التخريج، وتوجه بالتهنئة إلى معالي الفريق عبدالله خليفه المري على تخريج هذه الكوكبة من الضباط المؤهلين لخدمة البلاد والعباد، إلى جانب تهنئته الخريجين والخريجات بتخرجهم من هذا الصرح العلمي والانضمام للميدان العملي الأمني.

وقال: "إن أكاديمية شرطة دبي دأبت منذ نشأتها في العام 1987 على رفد المجتمع بنخب متوالية من أبنائها الخريجين الذين تشربوا مختلف أنواع الخبرات التعليمية والتدريبية على يد نخب منتقاه من أكفأ الخبراء في مجالات العلوم القانونية والشرطية إيماناً بدورها البناء في نشر العلم والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فقد اعتادت الأكاديمية على تخصيص مقاعد سنوية للطلاب المبتعثين من الدول الشقيقة والصديقة، والذين يتولى الكثير منهم الآن مناصب قيادية رفيعة في دولهم التي قدموا منها".

وأضاف: "أن المجتمع الإماراتي يثق في خريجي الأكاديمية من حيث العلم والخبرة والانضباط والالتزام والكفاءة والصبر والاحتمال والتضحية والفداء وتحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط في كافة الظروف والأوقات، حيث تحرص الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها على استقطاب نخب من خريجي الأكاديمية لتولي المناصب القيادية المختلفة فيها".

وأوضح: "إن أكاديمية شرطة دبي حصلت مؤخراً على معدل خمس نجوم من مؤسسة كيو اس QS العالمي لتصنيف الجامعات، واليوم تفخر الأكاديمية بتخريج 105 من أبنائها وبناتها المرشحين والمرشحات، حيث تتخرج الدفعة 31 من الطلبة المرشحين وعددهم 75 خريجاً، والدفعة الرابعة من الطالبات المرشحات وعددهن 30 خريجة، ليلتحقوا اليوم بركب زملائهم الضباط الذين سبقوهم إلى ميدان العمل الأمني، ذلك الميدان الذي يسهم بكفاءة واحترافية عالمية في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل دائماً ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، حيث احتفظت دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي بالمركز الثاني على مؤشر "أكثر بلدان العالم أمانا" وذلك بحسب تقرير مجلة "جلوبال فاينينس" البريطانية والذي نشرته عام 2023".

عزم دبي القوي

قدم الخريجون أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور عرضاً تضمن تشكيل كلمة "عزم دبي القوي" عكست مدى استيعابهم لكافة التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية وأبرزت المستوى العالي من الانضباط واللياقة البدنية التي يتمتعون بها. كما استمع سموه إلى قصيدة "الحكم" من كلمات الدكتور عارف الشيخ تترجم معنى شعار التخريج "عزم دبي القوي".

وسام التفوق

بعد ذلك كرّم سموه إلى جانبه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، المتفوقين، وقلّدهم سموه أوسمة التفوق، وهنأهم على إبداعهم كل في مجاله وتمنى لهم مزيداً من النجاح في مسيرتهم العملية. وجرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدفعة 31 الى الدفعة 32 مصحوباً بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً.

وقبيل انصراف طابور العرض، أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستورها وقوانينها وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها حامين لعلمها مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

"نسيج"

كما استمع سموه خلال حفل التخرج إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، إلى جانب اطلاعه على نتائج مبادرة "نسيج" وهي إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها شرطة دبي بهدف التصحيح الاستباقي لسلوكيات الطلاب، وتقويمها عبر برامج ومنهجيات علمية، وذلك بعد رصد شرطة دبي سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التحول الإيجابي المطلوب، ما يسهم في تعزيز أمن المجتمع، خاصة على صعيد المجتمع المدرسي.

تصنيفات عالمية

ودشن سموه الموقع الالكتروني الجديد للأكاديمية، بخدمات ذكية ورقمية متقدمة، تتضمن مستشار رقمي، و12 خدمة استباقية، و16 برنامجاً أكاديمياً، كما استمع سموه من العقيد الدكتور منصور البلوشي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي لشرح حول إنجازات أكاديمية شرطة دبي.

واطلع سموه على التصنيف العالمي QS للمؤسسات التعليمية العالمية، حيث حصلت الأكاديمية على تحصيل منظومة Qs 5 stars كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف.

كما اطلع سموه من العميد محمد عتيق ثاني مدير مشروع برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) على الدبلوم الذي أطلقته شرطة دبي في نسخته الأولى الذي يستهدف استقطاب ضباط من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وتعزيز مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة.

ويركز الدبلوم على 3 محاور رئيسية تتمثل في البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وبرنامج جودة الحياة، ويُشارك في الدبلوم 46 منتسباً من 31 دولة.

والتقى سموه مع عدد من الضباط المبتعثين والخريجين من أصحاب المؤهلات العلمية العليا الذين تم ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية تساهم في دعم الشقين الأمني والتقني.