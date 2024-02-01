متنزه قرم الجبيل.. «وجهة» توفر خيارات الترفيه والتعلم

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

توفر إمارة أبوظبي العديد من المواقع السياحية البيئية التي تتيح لزائريها، خلال فصل الشتاء، فرصة التعرف على مكنونات التنوع البيولوجي المتجذر في العديد من المناطق والمحميات المرحب بالجمهور لزيارتها. ومنها متنزه قرم الجبيل بإطلالاته الطبيعية الخلابة على المياه المفتوحة، ما يجعله ملاذاً هادئاً للباحثين عن تجارب الاسترخاء والتأمل.

ويعد المتنزه كنزاً طبيعياً فريداً في جزيرة الجبيل في أبوظبي، يوفر ملاذاً بعيداً عن صخب الحياة في المدينة، ويتيح لزواره الانغماس في الأجواء الهادئة والعجائب الطبيعية الوفيرة، الأمر الذي يجعله الخيار الأمثل للسياح والمقيمين على حد سواء. إذ يتيح المتنزه مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من جولات المشي الإرشادية، وانتهاءً بممارسة اليوجا والتأمل.

ويوفر متنزه القرم في جزيرة الجبيل العديد من الأنشطة والتجارب التعليمية لزراعة أشجار القرم، والتي تعزز تفاعل الزوار مع الطبيعة. ومن خلال هذه الأنشطة، يطّلع الزائرون على الدور الرئيس الذي تساهم به أشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي.

ويشتهر المتنزه بممراته الخشبية، حيث تطفو فوق سطح الماء مباشرة، وتوفر منظراً مثالياً لأشجار القرم المغمورة جزئياً، والحياة البرية التي تعيش بينها. ويساهم المتنزه في التوعية بأهمية أشجار القرم، والوظيفة الإيكولوجية التي يقوم بها هذا النوع من الأشجار، حيث تعتبر شجرة القرم واحدة من أكثر الأنواع المدهشة والمفيدة للبشرية، حيث تعمل كمصدات طبيعية للرياح للحماية من المد البحري، ولتنقية المياه المحيطة بها، كما تتحمل مستويات الملوحة ضعف تلك الموجودة في مياه البحر النموذجية، وهي فعالة جداً في تنظيف الجو من ثاني أكسيد الكربون، لقدرتها العالية على امتصاص الكربون، وبذلك هي تساهم في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن اللافت أنه كلما كانت شجرة القرم أكبر عمراً كانت أكثر فعالية في عزل ثاني أكسيد الكربون، كما أن الشجرة مهمة باعتبارها حاضنة ليرقات الأسماك، وتعتبر بيئة جيدة لبناء أعشاش للطيور.

كما يعتبر متنزه القرم ملاذاً للحيوانات البحرية المختلفة، ولا سيما لـ 13 نوعاً مختلفاً من سرطان البحر، بالإضافة إلى الأسماك الصغيرة الشائعة في جميع أنحاء غابات القرم، كما يمكن ملاحظة الأسماك بمراحل عمرية مختلفة، بما في ذلك الزريعة والإصبعيات والأسماك البالغة، كما تدعم موائل القرم العديد من أنواع الطيور، حيث يوجد قرابة الـ 88 نوعاً من الطيور المهاجرة والمقيمة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنواع الحشرات واللافقاريات الأخرى. ولا توجد طريقة أفضل للاستمتاع بهدوء المتنزه من التجديف برفق عبر المياه والأشجار، من الفجر إلى الغروب، وحتى في الليل في جولة مميزة لن تنساها.

ويضم متنزه قرم الجبيل ممشى خشبياً، وشرفة لمشاهدة الحياة البرية، ومركزاً لقوارب الكاياك، ومنطقة مخصصة للألعاب التعليمية، وجولات في البرية.

كما توفر دروس ركوب الدراجات الثابتة على شرفة المتنزه فرصة رائعة للحفاظ على اللياقة في أثناء الاستمتاع بالمشهد الساحر للطبيعة الخلابة.

وباعتباره واحداً من وجهات السياحة البيئية الرائدة في المنطقة، فإن متنزه قرم الجبيل يؤكد أن تعزيز ممارسات السياحة المستدامة في إمارة أبوظبي أمر بالغ الأهمية لحماية البيئة، مع تقديم تجربة فريدة لا تُنسى للزوار.