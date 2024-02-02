"جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي".. منصة متفردة لدعم المنتجين المحليين

ابوظبي - سيف اليزيد - جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي"، منصة ترويجية وتسويقية مبتكرة داعمة للمنتجين المحليين، وذلك بما يتسق مع أهداف الجائزة في تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.

وتنظم الجائزة 9 مهرجانات متنوعة في مقر جناحها بمهرجان الشيخ زايد في الوثبة في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من المزارعين المحليين وحضور كبير من الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ويستقطب مهرجان الوثبة للعسل، الذي انطلق 26 يناير الماضي ويستمر حتى 8 فبراير الجاري،، أكثر من 60 مربي نحل وشركة متخصصة في هذا المجال، حيث توفر لهم هذه المنصة الفرصة لاستعراض منتجاتهم المختلفة وتسليط الضوء على مبادرات وابتكارات النحالين الإماراتيين.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على استدامة قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، من خلال إنتاج ملكات سلالة نحل العسل الإماراتية ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين سلالات نحل العسل بالدولة، حيث تتميز سلالة نحل العسل الإماراتية بقدرتها على تحمل ظروف الدولة خلال فصل الصيف، وإنتاج عسل عالي الجودة، وتم إنتاج ثمانية أجيال من هذه السلالة حتى نهاية عام 2023 بإجمالي ما يقارب من 13 ألف ملكة وزعت منها حوالي 11 ألف ملكة على مربي النحل بالدولة دعماً لاستدامة مشاريعهم، وجاري الإعداد لتربية الجيل التاسع عام 2024 بإجمالي 5300 ملكة.

وأكد عدد من المنتجين والنحالين الإماراتيين المشاركين في مهرجان الوثبة للعسل، أن هذه المبادرة المتفردة من "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" بتنظيم مهرجان متخصص للعسل، توفر منصة تسويقية مثالية للعسل الإماراتي الذي بات اليوم يتبوأ مكانة متميزة على الصعيد العالمي نظرا لجودته العالية وتنوع منتجاته.

وقال محمد سعيد الشكيلي مالك مؤسسة الشكيلي للعسل: "دخلنا مجال إنتاج العسل منذ نحو 15 عاما بعد دراسة متأنية للسوق، وحرصنا على الاستفادة بشكل مستمر من الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجين الإماراتيين، واليوم لدينا تنوع كبير في المنتجات المحلية المتاحة للمستهلكين فهناك عسل السدر وعسل السمر وعسل الغاف وعسل الزهور وجميعها منتجات إماراتية ذات جودة عالمية".

وأضاف أن مشاركتنا في مهرجان الوثبة للعسل ضمن جناح "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي"، أتاح لنا منصة تسويقية مثالية خاصة مع الأعداد الكبيرة من الزوار التي تتوافد إلى مهرجان الشيخ زايد في الوثبة يوميا.

وأشار إلى أن المهرجان أتاح فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين النحالين الإماراتيين حيث يشارك نحو 60 نحالا إماراتيا، ونتطلع للوصول بالعسل الإماراتي إلى الريادة العالمية وأن يكون الرقم 1 على مستوى العالم.

من جهته أعرب علي الهنداسي مالك مناحل عسل دبا عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الوثبة للعسل ضمن جناح "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" ، مشيرا إلى أنه كان له شرف الفوز بالجائزة في دورتها الأولى العام الماضي.

وأكد أن الجائزة منحت المنتجين والنحالين الإماراتيين خارطة طريق للتميز والنجاح، ففل ظل هذا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ، زاد بشكل ملحوظ الإنتاج المحلي وأصبح اليوم يغطي أسواق الدولة بشكل كامل، وأمام المستهلك خيارات متنوعة من العسل الإماراتي، ونتطلع إلى تعزيز تواجده في الأسواق العالمية.

من جانبه أشاد جميل جمال حسين من شركة "جيش النحل لتجارة العسل الطبيعي"، بجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وحرصها على تنظيم هذا المهرجان ضمن جناح "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" ، مشيرا إلى أن العسل الإماراتي أصبح يشكل أولوية للمستهلكين داخل الدولة وهناك حرص مستمر من النحالين الإماراتيين على تعزيز تواجده في الأسواق العالمية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والاهتمام بتعزيز جودة المنتجات المحلية.

ويهدف مهرجان الوثبة للعسل، إلى دعم مربي النحل ومنتجي العسل المحليين، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى تسويق منتجات النحالين الإماراتيين، وتعريف الجمهور بفوائد العسل الإماراتي وخصائصه الفريدة.

وينظم المهرجان مجموعة كبيرة من ورش العمل والندوات حول تربية ملكات نحل العسل وإنتاج العسل، وجلسات نقاشية مع مربي النحل والعروض الحية المرتبطة بتربية النحل وإنتاج العسل في الدولة بهدف الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وتشجيع أفراد المجتمع على العمل والاستثمار في مجمل الأنشطة المرتبطة فيه حيث تعتبر تربية النحل وإنتاج العسل إحدى جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة، إضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل من خلال مساهمتها في التنوع البيولوجي وعمليات التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار.

ويشهد المهرجان تنظيم 6 مسابقات خاصة بمربي النحل ومنتجي العسل المحليين بهدف بث روح المنافسة بينهم وتحفيزهم على تطوير قدراتهم الإنتاجية بما يعزز مكانة العسل الإماراتي كمنتج مميز وعالي الجودة، وتتضمن مسابقة أفضل عسل سدر سائل، ومسابقة أفضل عسل سمر سائل، ومسابقة أفضل عسل متبلور، ومسابقة أفضل قرص شمع عسل لعسل السدر، ومسابقة أفضل قرص شمع عسل سدر للنحل البري، ومسابقة أفضل قرص عسل سمر للنحل البري.

ويشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تقييم المسابقات، حيث يوفر المجلس خدمة الفحص المخبري لعينات العسل المقدمة من المنتجين المحليين، بهدف التحقق من جودة العسل ودعم لجنة التحكيم في اختيار العسل ذي الجودة العالية.

