أمطار على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار اليوم متفاوتة الشدة على العاصمة أبوظبي ومعظم مناطق الدولة، ورياح نشطة إلى قوية السرعة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج 10 قدم في العمق وتستمر حتى يوم الأحد.

رياح نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج 7 قدم في العمق حتى غد السبت. حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي، وغائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية وتمتد على المناطق الشمالية مع سقوط أمطار.

وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 31.1 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً لليوم الثاني، حيث ازدادت كميات السحب على مناطق متفرقة ويتخللها السحب الركامية خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس الغد السبت: "انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقل السحب يوم السبت"، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وشملت مناطق هطول أمطار الخير في أبوظبي العجبان ومناطق متفرقة من العاصمة، وجزيرة الحديريات والفلاح والشامخة، ومدينة خليفة، وجزيرة أبوظبي ومصفح والوثبة، ومدينة شخبوط، والشوامخ، وبني ياس، ومدينة محمد بن زايد، وجزيرة أبو الأبيض.

وبالظفرة هطلت على المرفأ وطريف، وغياثي وحبشان، وشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس،

في بمدينة العين، هطلت على الساد والعامرة، وفلج هزاع، والشويب، والفوعة، والشويب وزاخر، ناهل وسويحان.

في الشارقة، هطلت على مطار الشارقة الدولي وكلباء وخورفكان والذيد، ودبا الحصن، ووادي شيص، وفلي، وأذن.

في دبي، هطلت على جبل علي وحتا ومناطق متفرقة. وفي أم القيوين، على الراشدية، وبياته، ومسافي، وفلج المعلا. وفي رأس الخيمة، هطلت الأمطار على وادي العيم وشوكة، وضاية، وحبحب، ومطار رأس الخيمة الدولي. وفي الفجيرة، هطلت على مطار الفجيرة الدولي، ويبسة، ودبا، والحنية، شرم، العقة، والباحة.