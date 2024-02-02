إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو بعد عمليات ترميم شاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وام)

شهدت العاصمة «مقديشو» إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد، بحضور معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وأحمد جمعة الرميثي سفير دولة الإمارات لدى الصومال.

وجرت عملية إعادة تشغيل المستشفى، بعد عمليات ترميم شاملة وتركيب أجهزة ومعدات طبية، حيث يضم المستشفى حالياً 8 أقسام رئيسية هي الطوارئ والجراحة العامة والطب الباطني وطب الأطفال وطب الأسنان وأمراض النساء والولادة والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وقسم الأشعة الذي يحوي أجهزة الموجات الصوتية والأشعة السينية إضافة إلى الأقسام الحيوية الأخرى.

وفي هذه المناسبة، ألقى أحمد جمعة الرميثي، كلمة أشار خلالها إلى مواصلة دولة الإمارات تقديم الدعم والمساندة للشعب الصومالي الشقيق، والوقوف إلى جانبه وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع الصومال في المجالات كافة، ومساندتها في تحقيق التنمية والازدهار.

وقال الرميثي: يأتي تشييد المستشفى ضمن النهج الإنساني لدولة الإمارات، والذي يتضمن دعم المشاريع التنموية والحيوية، ومن أهمها مشاريع القطاع الصحي، حيث تحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أن يكون العمل الإنساني مبدأ أساسياً راسخاً تقوم عليه سياستها الخارجية، وأنها في هذا الصدد قامت بالعديد من المبادرات التي تجسد قيم دولة الإمارات في نشر قيم الخير والعطاء.

العلاقات الثنائية الوطيدة

من جهته، أشاد معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات، كما قدم الشكر لدولة الإمارات على ما تقوم به من جهود لدعم الصومال.

حضر الافتتاح، سيف علي رشاش القائم بالأعمال في سفارة الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الصومالية بما في ذلك وزيرة الدولة بوزارة الصحة، ونائب عمدة مقديشو للشؤون الاجتماعية، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الصومالية الإماراتية ومسؤولين آخرين.

خدمات طبية

يعتبر مستشفى الشيخ زايد، أحد المراكز الطبية القليلة في مقديشو، والتي تقدم خدمات طبية مجانية للمرضى، حيث يقدم المستشفى خدمات علاجية بشكل مجاني، كما يتم صرف الأدوية للمرضى مجاناً.

ويأتي إعادة تشغيل مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، في إطار جهود ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الصومال ودعم القطاع الطبي الذي يعاني من تدهور شديد، حيث إن إعادة تشغيل المستشفى تسهم في تحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب الصومالي وزيادة فرص حصولهم على العلاج المجاني، وخاصة الفئات الضعيفة والفقيرة من غير القادرين على دفع تكاليف العلاج والدواء في المستشفيات الخاصة.