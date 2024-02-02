«جزر الإمارات السياحية».. لآلئ ساحرة تستقطب عشاق المغامرات والحياة البرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن دولة الإمارات مجموعة من الجزر السياحية الساحرة التي تشكل في مجموعها وجهات فريدة للاستمتاع بأجواء أجمل شتاء في العالم الذي تتمتع به الإمارات هذه الأيام من كل عام، وتعتبر هذه الجزر مقاصد مثالية لمحبي الطبيعة للتأمل في المياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة والعمارة الاستثنائية، والاستجمام في أفخم المنتجعات، والمشاركة في الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتتيح هذه الجزر للزوار والسياح لا سيما خلال النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء في العالم، الفرصة لاستكشاف الحياة البرية والاطلاع عن كثب على كنوز محمياتها البرية، والقيام برحلات بحرية تترك لديهم ذكريات وقصصاً لا تنسى، حول تاريخ البحر الذي عرفته الإمارات وجوهر الجزر التي تشكل عِقداً من اللآلئ.

جزيرة صير بني ياس

تعتبر جزيرة صير بني ياس في أبوظبي إحدى المواقع الثمانية التي تشكل جزر الصحراء في منطقة الظفرة، وتشكل وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والأنشطة المتنوعة مثل الفروسية وركوب الخيل، واستكشاف الطبيعة والحياة البرية من خلال جولات في سيارات رباعية. وقد حصدت الجزيرة جائزة أفضل وجهة سياحية مستدامة في العالم ضمن جوائز السفر العالمية 2014، حيث تضمّ متنزه الحياة البرية العربية الذي يُعدّ أحد أكبر محميات الحياة البرية في المنطقة، إذ يضم أكثر من 17 ألف حيوان مثل المها العربي والغزلان والزرافات والضباع والفهود الصيادة، كما تتميز الجزيرة بفنادقها وفللها الفاخرة بالإضافة إلى الاسطبلات والمواقع التاريخية الاستثنائية.

جزيرة السعديات

وفي أبوظبي أيضاً تبرز جزيرة السعديات التي تعد مقصداً فريداً لعشاق الاسترخاء والهدوء وأجواء الطبيعة، حيث تتيح الجزيرة استكشاف معالمها البارزة ومن أهمها متحف جوجنهايم ومتحف اللوفر، كما توفر العديد من الأنشطة مثل الرحلات البحرية والألعاب الرياضية بالإضافة إلى أنها تضم العديد من الفنادق الفاخرة.

جزيرة ياس

وتمتاز جزيرة ياس في أبوظبي بأنها ملاذ هادئ للاسترخاء والاستجمام في أجواء الطبيعة الخلابة، كما أنها ميدان لسباقات “عالم فيراري” و”ياس ووتروورلد” التي تعتبر من أكبر حدائق الألعاب المائية في العالم، لتشكل الجزيرة واحدة من أكثر الوجهات الترفيهية متعة وأماناً في العالم، كل ذلك مقروناً بعالم متنوع من خيارات الطعام والتسوق وصولاً إلى أنشطة ترفيهية متنوعة مثل كلايم أبوظبي وحلبة ياس مارينا وغيرها الكثير.

جزيرة زايا نوراي

تعتبر جزيرة زايا نوراي في أبوظبي مكاناً سياحياً مميزاً يتيح للزوار تجربةً رائعة مع مياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة وعمارتها الاستثنائية، كما تشكل ملاذاً مثالياً لمن يفضلون الهدوء، فضلاً عن تمتعها بإطلالات ساحرة على الخليج العربي، واحتضانها لمنتجع فاخر يتألف من 32 فيلا.

جزيرة الريم

تقع جزيرة الريم على بعد 600 متر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدينة أبوظبي وتتّصل بها عبر الجسور، حيث تعتبر مركزاً لمجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وتضمّ الجزيرة أبراج البوابة التي تعدّ أحد المعالم المعمارية الشهيرة في الإمارة التي تستقطب الزوار، وتتألف من ثلاثة أبراج متصلة، إضافةً إلى جامعة السوربون أبوظبي.

جزيرة مروح

وفي أبوظبي كذلك، ترسم القطع الأثرية التي عُثر عليها في جزيرة مروح معالم الحياة القديمة لسكّان هذه المنطقة الذين عملوا في رعي الأغنام والماعز، وكانت المأكولات البحرية تشكل جزءاً أساسياً من نظامهم الغذائي كما تُظهر الكميات الكبيرة التي عُثر عليها من عظام الأسماك والأصداف البحرية وغيرها.. وقد كشفت التنقيبات الأثرية في المنطقة عن قطع خرز جميلة مصنوعة من أصداف البحر وأسنان سمك القرش المحفورة بدقة.

جزيرة دلما

تعتبر جزيرة دلما في أبوظبي أحد أقدم التجمعات البشرية الدائمة والمعروفة في الإمارات وتحتوي على بعض أقدم الآثار التي تدلّ على زراعة أشجار النخيل في المنطقة، بالإضافة إلى أوانٍ فخّارية تعود إلى حضارة بلاد ما بين النهرين، وأدوات حجرية مصقولة بعناية، ما يجعلها وجهة للعديد من السياح.

جزيرة اللؤلؤ

تعد جزيرة اللؤلؤ في أبوظبي من أكثر الجزر الاصطناعية شهرةً في الإمارات، ويتميز موقعها بالهدوء والطبيعة الخلابة الأمر الذي يساعد الزوار على الحصول على أكبر قدر من الاسترخاء، وفي الوقت نفسه تعتبر مكاناً مناسباً لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء بين الكثبان الرملية والتلال وأشجار النخيل والبحيرات وأماكن التخييم وغيرها من المميزات التي تمنح الجزيرة أجواءً مفعمة بالاستمتاع.

نخلة جميرا

وبالانتقال إلى إمارة دبي نقف عند عدة جزر ساحرة أبرزها جزيرة «نخلة جميرا» التي بُنيت على شكل شجرة النخيل وتعتبر واحدة من أبرز المعالم السياحية في دبي. وتضم أفخم المنتجعات مثل «أتلانتس النخلة» وجميرا زعبيل سراي إضافة الى توفيرها العديد من الأنشطة مثل ركوب «مونوريلش نخلة جميرا الذي يصل إلى منتجع «أتلانتس النخلة»، فضلاً عن القوارب واليخوت الفخمة وإتاحة الفرصة لاختبار تجربة القفز المظلي.

جزيرة القمر

وتتألق في دبي أيضاً جزيرة القمر، التي تعتبر متنفّساً لكل من يقصدها ومكاناً مثالياً لمحبّي الغوص والمغامرات المائية، حيث تتيح لزوارها قضاء أوقات لا تنسى مع السباحة والغوص والتزلج على صفحات المياه، والاستمتاع بالصيد على ساحل الجزيرة باستخدام الشباك أو الصنارة التقليدية، إضافةً إلى كثير من الأنشطة العائلية المتنوعة.

جزر ديرة

وتبرز جزر ديرة في دبي كذلك، لتقدم فرصة الاستمتاع بالأجواء الشاطئية برفقة العائلة في الجزر التي تمثل أرخبيلاً اصطناعياً قبالة ساحل ديرة، يتألف من أربع جزر تغطي مساحة 15.3 كيلومتر مربع. حيث يمكن للعائلات قضاء أوقات لا تتكرر مع إقامة مميزة في أحد الفنادق أو المنتجعات، إضافة إلى زيارة سوق المرفأ، البازار العربي الداخلي المعاصر، والذي يضم متاجر وأجنحة ومطاعم مطلة على سحر الواجهة البحرية.

جزيرة صير بونعير

تعد جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة إحدى أقدم الجزر في المنطقة، وقد عرفت بين الصيادين الأوائل باسم جزيرة «صير القواسم»، وأشارت عمليّات التنقيب إلى وجود بعض الآثار التي يعود تاريخها إلى عام 3500 قبل الميلاد المعروف بالعصر الحديدي، حيث كانت الجزيرة تشكّل مركزاً للتخييم وإقامة الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ في الإمارات، وملجأً للصيادين للاحتماء من عواصف البحر.

جزيرة النور

وفي الشارقة أيضاً، تطالعنا جزيرة النور بأجوائها الطبيعية الرائعة، حيث تضم أكثر من 70 ألف شجرة ونبتة، ومنحوتات فنية راقية، إضافة إلى بيت الفراشات الذي يتيح مشاهدة أكثر من 20 نوعاً من الفراشات، كما توفر مرافق ترفيهية عديدة كديوان الآداب ومنطقة للألعاب إضافة لتنظيمها لعدد من العروض والفعاليات.

ويعد بيت الفراشات ملاذاً لأكثر من 500 فراشة ملونة بألوان الجواهر، وهو واحد من أكثر المباني شهرة في الشارقة. ويتميز بسقف ذهبي من الصلب المخرم الذي يلمع في ضوء الشمس، ويضاء المكان بشكل مذهل في الليل، فيخلق عروضاً رائعة متغيرة باستمرار من الضوء والظل داخل فضاء مُتحكَمٌ فيه بدرجة الحرارة.

جزيرة القرش

أما جزيرة القرش فتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لخورفكان في الشارقة، حيث يجعل هذا المكان الغوص مثيراً للاهتمام مع عمق يصل إلى 16 متراً كحد أقصى، وتضم الجزيرة عدداً من الأحياء البحرية من ضمنها سمك العقام والماكريل، وفي أشهر الشتاء يتواجد قرش الزعانف السوداء.

المرجان

في رأس الخيمة تبرز جزيرة المرجان، وهي أول جزيرة اصطناعية في الإمارة، وهي خيار مناسب لمن يبحث عن مكان عائلي هادئ، حيث تحفل بالعديد من المشاريع الفندقية الفخمة.

السينية

وفي أم القيوين تتألق جزيرة السينية التي تعد محمية طبيعية يعيش بها أنواع كثيرة من الطيور والحيوانات، وتضم أيضاً النباتات الطبيعية والأشجار المختلفة، كما أن للجزيرة أهمية أثرية أيضاً كونها تضم عدداً من الآثار والمقابر التاريخية، ما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرات على حد سواء.

سنوبي

تبرز جزيرة سنوبي الواقعة على ساحل الفجيرة التي تعد من أهم الأماكن السياحية في الإمارة وأكثرها جذباً لعشاق الرياضات البحرية ومحبي الحياة الطبيعية، حيث توفر لهم بيئة شاطئية مثالية للاستمتاع بمعظم الرياضات والأنشطة البحرية، مثل التجديف والغوص، إضافة إلى توفيرها مناظر طبيعية خلّابة.