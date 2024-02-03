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شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023

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ابوظبي - سيف اليزيد - استفاد 2589 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية التي تنفذها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، واسترجاع رخص القيادة، خلال العام الماضي 2023. 

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، أهمية برامج ودورات النقاط المرورية في الحد من الحوادث المرورية، مشيراً  إلى ان عدد الدورات بلغ 1507 دورة في أبوظبي والعين والظفرة ونفذت باللغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، للاستفادة منها من قبل السائقين.

وحث العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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