وفود عربية تشيد بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - زارت وفود عربية "مركز إكسبو الشارقة" على هامش فعاليات النسخة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المنعقد حالياً في المركز ويختتم غداً.

كان في استقبال تلك الوفود سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة الذي التقى كلا من الدكتور محمود بشير المصري مستشار الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية وحليم راغب الأخرس المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية ومحمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لشركة الحزم القطرية لتنظيم المعارض.

بحثت الوفود خلال اللقاءات مجالات العمل المشتركة مع مركز إكسبو الشارقة والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة للمركز في تنظيم واستضافة واحد من أكبر المعارض التجارية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز حضور الشركات العربية المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات في دورات المعرض المقبلة.

واطلعت على أبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها إكسبو الشارقة للعارضين ما يجعل منه مساحة نموذجية يجتمع فيها أصحاب الأعمال والعلامات التجارية الدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أهمية هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العربي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير صناعة المعارض المتخصصة في الوطن العربي وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية مؤكداً أن إكسبو الشارقة على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات العربية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات التي ينظمها بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

وأوضح المدفع أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشهد مشاركات عربية واسعة فإلى جانب الإمارات يستقطب المعرض سنوياً العديد من كبرى العلامات التجارية والشركات المتخصصة في الذهب والألماس والأحجار الكريمة من المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر واليمن ولبنان وحسب إحصائيات المركز فإن هذه المشاركات شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية ويأتي ذلك في ظل سمعة ومكانة الحدث الرائدة كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشادت الوفود الزائرة بالنجاحات التي حققها المعرض على مدار 53 دورة والتي أصبح من خلالها منصة دولية متميزة تجمع كبرى العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع المجوهرات لعرض أحدث تصميماتها وتبادل الأفكار الجديدة واستكشاف اتجاهات السوق الحديثة حول العالم مؤكدين أن المعرض يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات وإمارة الشارقة وجهة رئيسة لصناعة المعدن الأصفر وتجارة الألماس والأحجار الكريمة ومختلف المجوهرات النفيسة.