حمدان بن زايد يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

تم، خلال اللقاء الذي عقد في قصر النخيل، بحث تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين هناك.

كما تم بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والأمم المتحدة ومجالات الشراكة في المجال الإنساني، إضافة إلى استعراض أفضل السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في قطاع غزة، ودعم الدول المحتاجة والمناطق المتضررة.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بزيارة المسؤولة الأممية، مؤكداً أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على مد يد العون والمساعدة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم وتدعم الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد الحلول للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من نهجها الأصيل ومبادئها الثابتة القائمة على قيم العطاء الإنساني وإغاثة المحتاجين.

وشدد سموه، في هذا السياق، على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، ومد يد العون لهم.

وأضاف سموه «تفخر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتعاونها وعلاقاتها المتميزة مع مختلف منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بالجوانب الإنسانية، ما مكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات التي ساهمت في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية في العديد من المناطق التي تواجدت فيها الهيئة».

من جانبها، أشادت سيغريد كاج بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص دولة الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار أميركي لدعم جهودها في قطاع غزة.

وعبرت عن شكرها وتقديرها للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الإنسانية الدولية التي تواجه الكثير من التحديات نتيجة لتصاعد وتيرة الأحداث والأزمات في عدد من دول العالم، مشيدةً بالجهود الإغاثية والغذائية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قطاع غزة وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في العمل الإنساني في العالم ولديها التزام راسخ بالمبادئ الإنسانية، وتحرص على دعم الجهود الأممية في هذا الصدد.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.