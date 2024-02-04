الامارات | إنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ الحرس الوطني، بالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية، شخصين في العقد الثالث من العمر، من الجنسية الآسيوية، كانا مفقودين في البحر، إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.
وتمكنت فرق البحث والإنقاذ، رغم الظروف الجوية، من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان تعباً وإرهاقاً شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.
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