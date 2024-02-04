الامارات | الإمارات ترسل سفينة تحمل 4544 طناً مساعدات لدعم أهالي غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبحرت أمس سفينة المساعدات الإماراتية الثانية وعلى متنها 4544 طناً من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4303 أطنان من المواد الغذائية، و154 طناً من المواد الإيوائية، و87 طناً من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في الخامس من نوفمبر الماضي ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتعاون مع مؤسسات العمل الإنساني في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق 15075 طناً من المساعدات، فيما بلغ إجمالي أعداد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 151 طائرة.

ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، حرصت خلاله الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الملابس الشتوية والوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 80 ألفاً و993 قطعة من الملابس الشتوية على سكان مناطق عدة في قطاع غزة.

وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 16 مطبخاً خيرياً لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات قطاع غزة، وشمل توزيع الوجبات 8000 أسرة تضم 32 ألف فرد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية 112 ألفاً و993 مستفيداً. وكانت هيئة الهلال الأحمر قد أطلقت، ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة»، حيث تتضمن نحو مليون و650 ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد.

16 مطبخاً خيرياً لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في غزة.

8000 أسرة شملها توزيع الوجبات تضم 32 ألف شخص.