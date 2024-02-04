"صحة أبوظبي" تغرّم مركزا صحيا وتغلق 8 منشآت صحية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، اليوم الأحد، عن تغريم مركز صحي، وإحالة بعض أطبائه للتحقيق بشبهة الاحتيال وإغلاق منشآت صحية.

وكتبت الدائرة، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تغريم أحد المراكز الصحية مليون درهم وإحالة بعض أطبائه للتحقيق بشبهة الاحتيال وإلغاء تخصص الأسنان بكافة فروعه ومنعه من مزاولة التخصص مستقبلا".

وأضافت "قامت الدائرة أيضا بإغلاق 8 منشآت صحية (4 منشآت رعاية منزلية، مركز أسنان، مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي)".

وأوضحت أن قرار الإغلاق جاء بسبب ارتكاب هذه المنشآت "مخالفات تشمل عدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات للحالات الطارئة، وعدم التزامها بمعايير ولوائح خدمات الرعاية المنزلية، وعدم أخذ موافقة المريض على العلاج، وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة".

وأشارت الدائرة إلى أن "ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وأكدت على ضرورة التزام جميع المنشآت الصحية بالمعايير واللوائح لضمان كفاءة منظومة الرعاية الصحية".